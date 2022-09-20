饭后马上喝茶 影响消化

有人说，饭后一小时不宜喝茶，以免影响消化，也有人说，饭后立刻洗澡伤肠胃。这些说法有根据吗？《新明日报》《活得好》请宜康中医的纪慧君医师解析。

纪慧君医师说，饭后马上喝茶，大量的水进入胃中，会冲淡胃本身分泌的消化液，从而影响胃对食物的消化工作。

此外，茶叶中含有大量单宁酸，饭后喝浓茶，会影响蛋白质的吸收。茶叶中的物质还会妨碍铁质的吸收，长期饭后喝浓茶会容易引发缺铁性贫血，也容易引起消化不良。

她建议吃饭时应配有汤和水，有助于溶解食物中营养成分。如果餐前或餐时不补充水分，饭后由于消化液大量分泌可引起体液失水，会引起口渴，此时再饮水就会冲淡胃液影响消化。

饭前饮水后水只在胃内停留两三分钟便迅速进入小肠，被吸收入血液后一小时左右即可补充全身对水的需要，空腹喝水宜用温开水。

也有人表示，我国天气炎热，吃饭时总吃得满身大汗，因此总爱在饭后洗澡；也有人称，不喜欢沾在衣服和身上的油烟味，在外用餐回到家，就立刻洗澡。

对此，纪慧君医师说，饭后洗澡，会让体表血流量会增加，胃肠道的血流量便会相应减少，使得胃肠的消化功能减弱，引起消化不良、腹胀等症状。

建议吃完饭后先休息一至两小时再洗澡为好。饥饿时也不建议洗澡，以免造成缺氧和暂时性贫血。