“我们从未对中风有足够的了解” 看中风患者如何重拾生活

“我认为我们从未对中风有足够的了解，我只有在经历过和我母亲同样的病症后，才意识到她当年的中风状况。今天，许多人仍然没有意识到这一点，无论是出于自愿还是无意。有些人甚至可能经历过小中风而不自知。”

这是中风患者汪文宝的深刻体会。

57岁的市场营销高管汪文宝在两年前突然患上了出血性中风，生活发生了翻天覆地的转变。事业走向了巅峰的他一夕之间变成泡影，多年来的努力荡然无存，无疑是对生理和心理的双重打击。

中风随时随地都有可能发生。中风属于年长人士的高发病，但其实年轻人也会发病。新加坡鹰阁医院神经科医生Dr.Ho King Hee称，虽然年龄较大是中风的一个风险因素，但年轻的患者可能有更多不寻常的中风原因。即便如此，中风知识的普遍度并不高。

当“理所当然”化为乌有

积极复健的汪文宝（图/汪文宝)。

中风之后的汪文宝离开了他原先营销高管的职位，中风前的他曾认为生活是理所当然的，从来没有期望任何事情阻挡他的道路，突如其来的打击给他心态带来了巨大的改变。

起初他甚至无法接受并且抗拒已经失去行动能力。

“我花了一段时间才接受我需要轮椅的事实，但一旦我习惯了这个想法，我就能用它来走动了。还有一些朋友和专业的治疗师愿意帮助我四处活动，（我想）没有什么能阻止我变得更好、更独立的愿望，所以我加倍努力地锻炼，并参加各种各样的治疗。”

生活被打乱，连自理都成了问题。中风影响的是一整个家庭，而不仅仅是个人。汪文宝发现康复过程之中他不是一个人，还有很多人关心他并且陪伴他。他下定决心不仅要变得更好，更强大，与此同时他也希望帮助那些处于相同困境的人。

汪文宝靠着其惊人的毅力，持之以恒地进行复健。克服了中风所带来的心理以及生理伤害的汪文宝让人倍感敬佩，他如此强大的意志力让人唏嘘不已。为了实现他想要帮助更多中风患者的想法，汪文宝于此前推出了名为“A Cry In The Dark”的书籍，希望通过此书籍传递分享自己的抗病经历以此帮助更多人。

汪文宝通过该书记录下他中风的心路历程（图/GratefulSteps面簿）

“A Cry In The Dark”一书中提到了汪文宝的护士、治疗师、医生和其他专业人士，在他康复之旅所给予的重要帮助，也涵盖了他是如何处理中风后的事情，扫去阴霾努力康复的心路旅程。

克服失语症 站上舞台分享经验

汪文宝受邀参加10月的世界中风大会（图/GratefulSteps面簿）。

新书发布后，汪文宝被邀请在10月即将到来的世界中风大会上发言。最近他也参加了新加坡失语症国庆庆祝活动，并遇到了许多中风幸存者。有些阅读过他的书的读者，表示他们因为书中的内容大受鼓舞。

大多数人在经历过中风之后都会因为脑神经受损，而导致沟通障碍，汪文宝也不例外，如今他正在与失语症斗争。因此为世界中风大会发言做准备，对他来说是一个很大的挑战。但他意识到，在世界中风大会上发言，向这一领域的医学专业人士演讲，将有助于他们的知识和研究，从而帮助他们未来要治疗的受害者和幸存者，他这次的努力希望能激励其他人在未来也加快步伐复建。

大多数人都对中风该高发病症知之甚少，因此提高人们对中风的认识是非常重要和必要的。人们所能做的，就是给那些致力于中风幸存者的组织（例如新加坡中风协会等）提供更多的支持，通过宣传让更多人了解帮助中风的组织。

中风几率变大 相关实用知识却未普及化

中风患者复健过程极为艰辛（图/GratefulSteps面簿）。

中风新加坡第四号杀手，占死亡病例10％以上。

然而中风危险因素和症状的相关知识在新加坡普及率较差，只有40-50%的居民了解中风症状、中风危险因素，或在发生中风时及时呼叫救护车的电话号码。

新加坡伊丽莎白医院针对中风病症有所普及，当供应至大脑的血流中断时，便会发生中风。供应动脉血的大脑动脉（血管）可能会受到阻塞，从而使这些动脉供血的大脑区域受损，中风的症状也取决于大脑受损的部位和范围大小。

造成中风风险增加的原因很多，其中便包括抽烟和年迈的因素。此外，高血压、高胆固醇和糖尿病也是诱发中风的要因。心率不齐、近期心脏病发作、曾经发生过中风或短暂性脑部缺血也可能增加中风的发作机率。

由于中风而丧失行动能力，从而面对生活斗志无存的人不在少数。他们会产生自我逃避的心理，逐渐患上忧郁症或焦虑症。

汪文宝从作为一位中风患者第一视角出发的书籍，能让大众全方位的体验到作为中风人士的艰辛，深度了解并且体谅中风患者的难处，知道如何更好的对待、鼓励中风患者重新振作。

《A Cry In The Dark》记录了中风患者汪文宝的心路历程($23) 在各大书店均有售。公众也可点击这里购买。