●打破与咳嗽相关迷思

咳嗽，却找不出原因？经历慢性咳嗽或久咳不止，许多人会选择自行服用咳嗽药水，这么做是否能真正解决咳嗽问题？究竟要咳多久，才需寻求专业帮助？

Zoom线上论坛“Cough Myths Busted”在9月24日（星期六）举办，多名专业医生将在线上与你分享咳嗽医药知识，帮助你打破与咳嗽有关的迷思。

“Cough Myths Busted”线上论坛

·时间：上午10时至11时

报名网址：//bit.ly/3qE0fnh

●了解自身生物周期

50岁后，感觉身体出了状况，但却无法弄清楚到底是什么原因造成的？了解自身生物周期，有助改善健康和减少压力。报名参加9月26日（星期一）举办的“Focus and Flow for Women: Biological Awareness”线上课程，学习通过中医、气功和瑜伽来平衡身心。这个互动式的线上课程，说的不仅是理论，学员们还可在线上一起动起来，学做简单的运动。

“Focus and Flow for Women: Biological Awareness”线上课程

·时间：下午3时至4时

报名网址：//bit.ly/3BecZFY

以上两项活动，所有参加者必须拥有myLibrary账户才能获取线上论坛与课程链接。若非国家图书馆会员，可预先通过https://account.nlb.gov.sg注册申请成为会员。

●女性健康讲座：40岁后优质人生

竹脚妇幼医院更年期小组兼全科医学服务将在10月1日（星期六）举办“热爱生活，体验40岁后的优质人生”女性健康讲座。

讲座将分别以华语和英语进行，课题包括：轻松度过更年期，40岁的健康秘诀，如何保持心理健康，骨质疏松症，更年期健康体重常识大全，中年女性肌肤保养。活动也包括工作坊，课题为：健康饮食与美好的您，让我们一起强化骨骼。

活动须预先报名，实体讲座和工作坊须全额付款后才确定座位，公众另可选择通过Zoom免费参与线上讲座。

“热爱生活，体验40岁后的优质人生”女性健康讲座2022

·华语讲座时间：上午9时30分至下午12时05分

·华语工作坊时间：下午12时30分至下午1时30分／下午2时至3时

·英语讲座时间：下午2时至下午4时35分

·英语工作坊时间：上午11时至中午12时／下午12时30分至下午1时30分

个别讲座收费：一人$11／两人$15（包含茶点）

（Zoom线上讲座：免费）

工作坊收费（每项）：每人$2

地点：竹脚妇幼医院培训中心礼堂，妇女大楼（一楼）

报名网址：tinyurl.com/KKHpublicforum2022

报名截止日期：9月27日（星期二）

询问电邮：marcoms@kkh.com.sg

询问热线：63941268／63948012（周一至五，上午9时30分至下午4时）