中医去除黄褐斑 循序渐进急不得

黄褐斑大小不一，呈淡褐或深褐色，多分布在鼻及鼻两侧，它表面光滑，不痒不痛，日晒后加重，严重影响美观。中医师提醒，黄褐斑是较难治的皮肤问题，影响它的因素众多，在内调外治的基础上，还须养成良好生活习惯，加强防晒。

黄褐斑是女性美丽大敌，许多女性尝试用护肤品祛斑，可总是不见效果，只能望“斑”兴叹。

仁康中医诊疗中心颜秀芸中医师受访时说：“中医调治黄褐斑，讲求外治内服，表里相应。”外治指的是针灸治疗法，可取曲池、外关、三阴交、血海、足三里、合谷及面针局部围刺与辨证配穴。中药有助调理黄褐斑，除了内服美颜祛斑汤，也可以外敷方式，将茯苓、白芷、山药、薏苡仁、赤芍（各10克），磨粉后加入三个蛋白，每周两次敷在脸上。

颜秀芸医师说，黄褐斑的发生与肝、脾、肾功能失调有关，常因肝病而引起，也有肝斑之称。

黄褐斑早在中医学里晋代高洪的《后备急方》就有记载，在明代的《外科正宗》上，将黄褐斑称为“黧黑斑”，认为其发生与肝、脾、肾三脏关系密切，尤以肝为主，也有肝斑之称。

黄褐斑常发生于肝病、怀孕、肺结核、慢性酒精中毒、癌症、口服避孕药及笨妥英纳（Phenytoin sodium）等药之后。此斑大小不一，呈淡褐或深褐色，多分布在鼻及鼻两侧，有时呈蝶翼状，故也称为“蝴蝶斑”。黄褐斑的表面光滑，既不痒也不痛，长期存在，日晒后加重，而严重影响美观。

现代医学认为黄褐斑是因内分泌失调，体内代谢物沉积面部及长时间的阳光曝晒所导致。面部的表皮层薄，毛细血管丰富，最易形成色素沉着。怀孕后雌孕激素增多，故孕期女性面颊部常见黄褐斑，也称“妊娠斑”。慢性疾病以及乱用药物等会导致酪氨酸酶活性增强，黑色素产生增加，也会在面部产生黄褐斑。

导致黄褐斑三原因

中医认为导致黄褐斑的原因有三：

一、肝藏血，肝喜条达而恶抑郁，若情志不遂，肝失条达或生化之源不足，均可导致肝气郁结不舒。郁久化热，灼伤阴血，致使颜面气血失和而发病。

二、肾藏精，肾虚水亏则火旺，津血暗耗，不能濡润于颜面，而枯萎发斑，脾虚不能健运，气虚生化乏源，以致气血不足，不能上荣于面，发生黄褐斑。

三、与冲任有关，指人体的两个经脉冲脉和任脉出现了问题，导致气血痰瘀积滞皮下，色素沉着。发病不外乎肾虚、肝郁、血瘀所致。常伴有急躁易怒、胸胁胀痛、眩晕耳鸣、健忘失眠、咽干口燥、五心烦热、颧红盗汗等症状。

中医调治黄褐斑，因证型的不同，用药也不同，一般使用的中药包括：生熟地、赤白芍、生山药、丹参、元胡、柴胡、川楝子、僵蚕、白蒺藜、白芷、白芨、白薇等。若肾水不足，加女贞子、枸杞等；如月经不调，加当归、益母草、泽兰；情志不畅者重用香附、元胡、川楝子。多吃些具有美白去斑作用的食品，如：番茄、奇异果、柠檬等富含维生素C的食物，美白去斑的效果将事半功倍。

选用祛斑霜要注意质量

祛斑是一个循序渐进的过程，不可急于求成。颜秀芸医师说：“欲速则不达，现代医美技术很棒，但要定时做激光祛斑美白，选用祛斑霜也要注意质量。”

她提醒，黄褐斑是一种较难治的皮肤问题，影响它的因素众多，在内调外治的基础上还要养成良好的生活习惯，戒除不良嗜好，保持心情愉快，保证充足睡眠很重要。此外，日常还要加强防晒，但禁忌使用含有激素、铅、汞等有害物质的“速效祛斑霜”。

美颜祛斑汤 有助为面部排毒

服用中医美颜食疗方，有助为面部排毒。

材料：

生、熟地各12克，何首乌10克，赤芍10克，白芍10克，枸杞子14克，当归9克，桔梗12克，女贞子14克。

做法：

首先将药材过水洗净，加入1公升的清水，以小火煎煮30分钟即可享用。

方解：

生地味甘性凉，凉血滋阴；熟地味甘温，滋阴补血；赤芍味苦寒，归肝经，清热凉血；白芍味苦酸甘，养肝调气；枸杞子味甘平，滋补肝肾，延缓衰老；当归味辛温，补血活血，调益营卫；桔梗味苦平，宣肺排脓，补气血；女贞子味甘苦平，滋补肝肾，抗氧化，抗衰老。早晚服用美颜祛斑汤，有助养血、祛斑，益肝肾。