写“睡眠日记”助睡好觉

睡眠质量欠佳，是许多人面对的问题。有的人习惯熬夜，该睡的时间不睡，有的人则可能累了，但不知何故怎么也睡不着。百汇班台新加坡业务部副医疗主任林思如医生说，拥有规律的睡眠很重要，建议制定睡眠时间表，每天固定时间入睡、起床。

林思如医生说，有个一致的睡眠时间表，可调节生理时钟（昼夜节律，circadian rhythm），训练大脑习惯每天在同一时间入睡，并在同一时间自然地唤醒。

要提醒的是，如要调整睡眠周期，应逐渐调整，以让身体适应，不宜操之过急。

不良的就寝习惯会影响睡眠，林医生指出，尤其是睡前30分钟所做的事情，可极大地影响睡眠质量。建议睡前30分钟保持轻松，可做的助眠措施包括：调暗卧室灯光、关掉电视、不看手机等电子器材。

建议长期睡眠质量不好的人写“睡眠日记”。睡眠日记可记录就寝、起床时间、需要多长时间入睡、睡眠中断次数和持续时间、是否在白天有小睡、饮酒、喝咖啡因饮料等习惯。这是为了帮助确定或影响睡眠的因素。

林医生说，虽然这些因素最初可能看起来不明显，但随着时间的推移，应该能够揪出影响睡眠的原因。

林医生也提醒，若经过一番尝试，仍然失眠、睡眠素质不佳或睡眠常被中断，别掉以轻心，因为这也有可能是潜在医疗问题的征兆，建议尽早求医，以找出真正的原因。