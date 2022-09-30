心脏病筛查 无症状也应做

9月29日是世界心脏日，旨在提高公众保护心脏的意识，并推广预防措施，以减少全球心血管疾病（心脏病和中风）的病例。大家都应知道，越早发现疾病，越有可能拯救生命。伊丽莎白医院心脏科高级顾问医生王钊龙提醒，别等到出现明显症状才进行心脏病筛查。

很多人以为得出现症状，如走路后呼吸急促或胸口痛，才需进行心脏病筛查，王钊龙医生说，心脏病筛查应作为常规健康检查的一部分。

王医生说，40岁及以上的男性和50岁及以上的女性应开始筛查心脏病。若有高血压、糖尿病、高胆固醇、吸烟或心脏病家族史等风险因素，应更早接受筛查。

医生通常为患者进行的检验，可包括抽血以测量胆固醇和血糖水平，也检查肝肾功能和全血细胞计数。

心脏的具体检查包括静息心电图（resting ECG）。若有需要，患者可能进行超声心动图（Echocardiogram）和跑步机心电图负荷测试（Treadmill ECG Stress Test）。

具有多种风险因素的人群，经常被家庭医生转介进行心脏动脉的CT扫描（Computerised Tomography）。

心脏出现问题的可能迹象