过度劳累或引发心血管疾病

中医认为，心血管疾病的发生，最基本的病机是“正虚邪实”，意思是在体质变虚的情况下，发生了痰浊、瘀血、气机阻滞心脉的情况，最终因脏腑气血失调而发病。本报《活得好》请三和中医义顺分院医师赵戈解析引发心血管疾病的常见原因。

赵戈医师说，从中医的角度，引致心血管疾病的四大原因如下：

饮食不节：过多食用膏粱厚味，或饥饱无度，日久损伤脾胃，生成痰湿。痰湿上犯心胸，阻滞心脉而致病。

七情内伤：忧思恼怒，使气机不畅，引起心脉之气郁滞，血脉运行不畅而致病。

气血不足：过度劳累，或久病之后，脾胃虚弱，不能化生气血，使心血不足，心失濡养，或心气不足，血脉运行无力，终致血瘀而发病。

肝肾亏虚：年老体衰，肾阳不足，不能鼓舞心之阳气运行，使得心脉运行不畅而瘀阻，或肾阴不足，肝火偏旺，阴血被耗损，心脉得不到滋养，因而致病；

具体治疗时要考虑年龄和病程长短，一般年龄较轻、病程较短者，偏邪气实较多，治疗偏重理气、化痰、活血；年龄较长、病程较长者，偏正气虚较多，治疗偏重补气、温阳、养阴，兼以活血通络。

赵医师建议：

■注意饮食的合理搭配，避免过油、过甜、过咸以及过量。戒烟节酒。

■保持愉悦的心情，避免情绪大起大落、过于激动或忧思。

■劳逸结合，避免过度劳累，并在个人体力允许范围内适当锻炼。