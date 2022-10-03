别忽视！孩童也可能倦怠

倦怠（burnout）是近年来备受关注的课题。许多人可能认为只有成人才会出现倦怠，其实，小孩也可能有此问题。《新明日报》《活得好》请Nobel心理健康诊所精神科顾问医生郑智敏谈孩子倦怠的迹象，以及可以如何帮助他们。

郑智敏医生指出，孩童倦怠的迹象包括：不愿上学或做作业、睡眠和/或食欲受影响、出现“退缩“现象（不想与人社交、不想做平时感兴趣的事）。孩童也可能变得爱哭、容易紧张、喜怒无常，或乱发脾气。

如果留意到孩童的举止行为有所改变，建议家长花些时间了解原因。若孩童愿意，不妨联系学校，和老师沟通，看看校方是否察觉到孩子面对什么问题。如有必要，也建议带孩子去看医生或辅导员，以让孩子有个安全的空间来倾诉。

郑智敏医生提醒，抑郁或焦虑症不会在一夜之间发生，通常是由于压力累积，并有个“爆发点”，例如考试。

若孩童过度重视学习，忽略休息和玩耍等基本需求，出现抑郁和/或焦虑症状的风险更高。

为了降低风险，建议家长帮助孩子在读书和休息时间取得平衡。即使是在考试期间，也别忽视这一点。建议家长与孩子一起讨论，制定可行的学习和休息时间表， 让孩子拥有充足的休息和睡眠时间。

如果家长能以身作则，在工作和生活取得平衡，那么，孩子更可能有纪律地达到目标。