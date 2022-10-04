考试期间 如何为孩子减压？

任何健康的亲子关系，基础建立于有效的双向沟通。Nobel心理健康诊所精神科顾问医生郑智敏提醒，任何一方都应“先倾听，后发言”。

为培养良好的亲子关系，并了解孩子的困扰，郑智敏医生提醒，父母应拨出时间，每天与孩子沟通交流。要记得，“沟通”并不是以家长的身份训话。在给任何建议前，建议先站在孩子的角度出发思考。

家长可鼓励孩子表达自己的顾虑，让他们更能理解状况，这将最大限度减少孩子的焦虑，或减少孩子发脾气的几率。

在考试期间，父母能做什么，以减轻孩子的压力和焦虑？郑智敏医生建议：

采取支持的态度，以减轻孩子害怕辜负父母期望的恐惧。

鼓励孩子在备考的同时拥有足够休息，并实施“小奖励”，以鼓励孩子继续努力，例如外出吃孩子喜欢的食物，或让孩子适量看视频（具体“奖励”取决于孩子的喜好）。

如果孩子认为父母在身边会感觉更安全，建议父母拿假陪读；若孩子表示喜欢独自学习，建议家长按照平常的作息生活，不必因没有多陪孩子而感到不必要的内疚。

郑医生提醒，充足的睡眠不仅对优化记忆和注意力等认知功能至关重要，还有助于维持身心健康。

美国儿科学会（American Academy of Pediatrics）建议6至12岁的学童，每晚应睡9至11个小时。