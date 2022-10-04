和其他可在饮食中摄取的脂肪不同，反式脂肪（trans fats）对健康并无益处，也不是人体所需营养素。

脂肪是由脂肪酸和甘油组合而成，人体自身不能合成脂肪酸，必须从膳食中摄取。

脂肪酸主要有两种：饱和脂肪酸与不饱和脂肪酸，而不饱和脂肪酸又分为单元不饱和脂肪酸与多元不饱和脂肪酸。

天然的不饱和脂肪酸大多以“顺式”键结存在，称之为“顺式脂肪”，容易因氧化而变质，不耐久炸。而反式脂肪是一种不饱和脂肪，是将植物油经过部分氢化（hydrogenated）方式加工使结构更稳定，多添加在食品中，以延长保存期限和增添口感。

研究证实反式脂肪会提高罹患心脏病的风险，若摄取过多，会提高体内的坏胆固醇（LDL）并降低好胆固醇（HDL）。

值得注意的是，人体代谢反式脂肪的速度，相较于摄取速度，其实十分缓慢，无法立即被代谢、排出人体的反式脂肪，会让更多坏胆固醇沉积在血管壁，导致动脉粥状硬化，危害心血管健康，并使身体易出现发炎反应。

食品加工过程中，高温加热烹调如烘焙或煎炸过程亦会产生反式脂肪。多数具有酥脆口感的食品，皆含反式脂肪。中西式糕点多含有酥油，是一种含有反式脂肪的氢化油。另，人造牛油、咖啡与红茶中的奶精或爆米花等，也都含有反式脂肪。

反式脂肪不只出现在加工食品中，由于牛羊等反刍动物的消化系统中的细菌，会将牧草发酵合成部分反式脂肪酸，因此肉类和乳制品中也可能存有反式脂肪，不过动物性的反式脂肪中还含共轭亚麻油酸（CLA），适量摄取有益健康。