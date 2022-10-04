慎防营养缺乏疾病上身

在物质生活丰裕的国家及地区，人们可能在不知不觉中患上某类营养缺乏症。像在新加坡，营养缺乏通常与偏食者、幼童或老年人有关。缺乏不同的维生素或矿物质，会引起不同的疾病。

不少人患有营养缺乏症。每日所摄取的食物中，因偏食或摄取不足，容易导致某种营养的缺失，如维生素B12（钴胺素）、铁质、叶酸等。尤其是纯素食者，更容易缺乏维生素B12。不同的维生素或矿物质缺乏症，会引致不同的疾病。

联合国粮食及农业组织发布的2020年世界食品安全和营养状况报告指出，2019年全球营养缺乏人口将近6.9亿，占世界总人口的8.9%，这与2014年相比增加了6000万人。在食物匮乏的国家及地区，一些贫困人民容易出现营养缺失的情况，但是，在物质生活较丰裕的国家及地区，人们也可能因某种原因而患上营养缺乏症。

在新加坡，营养缺乏通常与挑食者、幼童或老年人有关。然而，即便成年人能够轻易从水果、蔬菜和各类谷物中获取均衡饮食，也可能在不知不觉中患上某类营养缺乏症。那么，人们应该如何避免一些常见的营养缺失情况？它的症状有哪些？

徐鸿凯医生：孕妇和哺乳期妇女，缺乏叶酸风险最高。

全科医生徐鸿凯指出，维生素B12是一种水溶性维生素，对人体脱氧核糖核酸合成和氨基酸（蛋白质）和脂肪酸（脂肪）的代谢都很重要。人体自身无法产生这种重要的维生素，只能从食物中获取。

缺维生素B12

维生素B12对红细胞的产生是必不可少的元素。缺乏营养者会发展成神经病变，表现为上肢和下肢的感觉异常或无力。那些患有恶性贫血，如缺乏红细胞的人也可能出现虚弱、疲劳、呼吸短促、食欲不振、记忆力减退或关节疼痛。

缺乏维生素B12的原因包括：

●每日饮食中摄取不足；

●吸收不良；

●素食或纯素食饮食的偏差；

●年老；

●长期药物影响，如胃酸反流药物；

●自身免疫性疾病；

●曾做过减肥手术。

富含维生素B12的食物包括鱼、肉、动物内脏、鸡蛋、牛奶和乳酪，以及早餐谷类食品等。

徐鸿凯医生鼓励素食者或纯素食者考虑多摄取强化植物牛奶、豆制品或谷物，或是服用维生素B12营养补充剂以维持营养均衡。维生素B12的推荐摄入量为2.4μg/天。

如果担心自己体内缺乏维生素B12，可以通过简单的血液测试来评估。

徐医生说：“对于轻度缺乏维生素B12者，可能只须增加上述食物的摄取量。严重缺乏维生素B12者，可能需要注射维生素B12营养。”

缺叶酸

维生素B12和另一个营养伙伴——叶酸（B9）是制造红血球、健康细胞形成和细胞生长所必需的基本成分。缺乏这两种营养，将导致大球性贫血（Macrocytic Anemia），并可能导致类似缺铁的症状。维生素B12缺乏还会导致神经损伤，感觉丧失，甚至肌肉无力。

徐鸿凯医生指出，孕妇和哺乳期妇女，其叶酸缺乏的风险最高。怀孕期间叶酸缺乏可能导致发育中的胎儿神经管缺陷。

如果担心缺乏叶酸，可吃一些深绿色叶蔬菜、坚果、豆类和水果，如橙、柠檬、木瓜、芒果、香蕉、西瓜和草莓等，通过每天饮食增加叶酸的摄入量。

缺铁

铁质是红细胞生成所必需的营养元素。缺铁性贫血是一种缺乏红细胞的贫血，也是最常见的贫血症，女性的发病率高于男性。在缺铁的许多症状中，最常见的包括疲劳、虚弱和头晕。孕妇，月经过多的妇女，素食者或纯素食者缺铁的风险最高。

富含铁质的食物包括红肉、猪肉、家禽、海鲜、豆类、深绿色叶蔬菜、干果、铁质强化面包、谷物和意大利面等。

缺维生素D

人们可从食物、营养补充剂或晒太阳，获得维生素D营养。它对骨骼健康和钙的有效吸收极为重要。同时，也证实对人体免疫系统和心理健康有很大助益。缺乏维生素D会导致骨质疏松、肌肉疼痛和抑郁现象。

有维生素D缺乏风险的人，包括肤色较暗深、少晒太阳的上班族和年长者。

富含维生素D的食物包括饱含脂肪的鱼类、鸡蛋和肝脏。另外，也可通过每周三次在正午左右晒太阳30分钟，服食或注射维生素D营养补充剂。