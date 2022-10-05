不只化疗 会致“化疗脑”

化疗脑（Chemo brain）指的是患者在接受癌症治疗期间或之后，出现记忆力衰退、注意力下降等。一般人认为只有化疗才会有这样的现象，实际上，其它癌症疗法也可能导致。《新明日报》《活得好》请肿瘤内科医生邱继祥解析“化疗脑”。

“化疗脑”的症状可包括：认知能力下降，难以集中注意力和/或学习新事物、情绪波动、花更长时间来完成日常任务、记忆力差。

邱继祥医生说，化疗往往是主要原因；“化疗脑”可能发生在正在接受化疗或刚刚完成治疗的癌症患者身上。然而，激素疗法和放射线等其他疗法也可能导致“化疗脑”。

一些患者更易出现癌症相关的认知障碍，可能是由于两个主要因素：

癌症的类型：如果癌症转移（扩散）到大脑，导致脑肿瘤，患“化疗脑”的可能性就会增加。

使用的某类化疗药物、类固醇和某些类型的止痛药可能增加“化疗脑”的几率。

其他风险因素包括：患有糖尿病和/或高血压、患有抑郁和/或焦虑症、年龄较大、酒精或药物滥用等。

Q：“化疗脑”会持续多久？

对于多数完成化疗的患者，“化疗脑”一般在9至12个月内得到改善；约10%至20%患者，可能持续一年以上。

虽然没有已知可预防“化疗脑”的方法，但可通过一些方式舒缓：看辅导员或心理学家、进行认知康复、冥想、睡眠充足、摄取足够营养等。