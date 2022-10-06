预防胜于治疗 “健康SG”五福利须知

你是不是等生了病才来关注健康状况？政府推行的“健康SG”（Healthier SG），着重预防性医疗。各种各样的“福利”一字排开，新加坡居民只需加入计划就能享有。让zaobao.sg带你去看一看大家可以期待哪几个重点“福利”：

1. 让同一名全科医生照顾你

加入健康SG计划后，你将能：

选择一名全科医生（GP）或诊所，之后可固定看同一名医生

第一次问诊免费

首次问诊时，可跟医生讨论病史及保健目标，让医生为你制定个人化的保健护理计划

加入计划首2年，可更换医生或诊所最多4次

之后每年最多可更换医生或诊所1次

还是能让其他医生如专科医生看诊

加入计划后，新加坡居民可选择固定看同一名医生。（图/档案照片）

2. 免费健康检查

每年可免费接受“三高”体检（即第二型糖尿病、高血压和高血脂）

可免费接受乳癌、子宫颈癌，或结直肠癌检测

在医院接受较复杂的检查（如具侵入性的结肠镜检查），可获大量津贴

免费接种指定疫苗。如65岁及以上，或患有特定疾病的人，将能接种流感和肺炎链球菌（pneumococcal）疫苗

3. 慢性病医药费更负担得起

在社区花园种菜，有助提升身心健康。（图/档案照片）

4. 参加身心保健活动

参加社区各种保健活动，如园艺、快走、Zumba、球类运动等

公共建设如运动设施、公园和公园连道将获提升

5. “健康365”应用添新功能

上传照片让健康365应用进行图像辨认，了解吃进肚子的小贩美食有多少卡路里。（图/档案照片）

现有的“健康365”（Healthy 365）应用未来将获多方面的功能提升，包括：

上传照片让应用进行图像辨认，了解卡路里数据

饮食记录功能可助追踪卡路里和营养的摄取

可查询人民协会、保健促进局和SportSG举办的各项活动

应用将可支援更多智能运动表品牌和保健应用

国人可给全科医生饮食和运动数据，让医生给予个人化的建议

4种语言界面

在炎热的新加坡，能体验另类的冰壶（curling）运动。（图/档案照片）

迫不及待想加入健康SG计划？别急，计划将分阶段开放给各年龄层加入。60岁以上居民会在2023年下半年收到通知，让他们选择固定的全科诊所或综合诊疗所加入计划。下来两年内，计划将扩大到40岁至59岁的居民，之后再推广至其他年龄层。