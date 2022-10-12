现心理健康问题 应及早积极求诊

我国昨日起全面解除疫苗接种差异化措施。防疫措施一再放宽，国人逐渐习惯了“与冠病共存”，但这也出现新的压力。配合昨天世界心理健康日，《新明日报》《活得好》请Nobel心理健康诊所精神科顾问医生郑智敏谈进入“新常态”中，人们有哪些新压力？如果察觉自己心理出现问题，该去哪里寻求帮助？

冠病大流行使我们的生活方式出现巨大变化，许多人难以适应戴口罩、长期社会孤立等而产生压力。如今，我们的生活进入“新常态”，郑智敏顾问医生说，这也带来新的压力。

“除了担心感染冠病，我还观察到其他压力源，如害怕失业。对于在职父母来说，之前强制性的居家工作安排，允许他们在管理家庭和工作方面更灵活。如今多数公司要求员工返回办公室工作，一些人表示，对于无法兼顾工作和家庭感到压力，担心两者兼顾不好。”

我们可通过各种方法舒缓压力，但如果出现心理健康问题，就应及时并积极求助、求诊。郑医生说，心理健康问题向来是个禁忌；患者不积极求医的常见原因包括：对患上心理疾病感到羞耻，或害怕需终生服用精神科药物。要提醒的是，虽然这些原因完全可以理解，但事实上，心理健康与身体健康一样重要，不能忽略。

如发现自己出现心理健康问题，首先可以向私人或综合诊疗所的全科医生诊所寻求帮助。一些综合诊疗所也有专门的心理健康服务，该部门的心理专家也可提供治疗。如果发现患者有更复杂的心理健康问题，全科医生可转介给精神专科医生。