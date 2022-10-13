网络流传，有研究显示巧克力含有可可（cocoa），能有效止咳。即使后来有指这是对研究结果的误解，但至今仍有不少人相信这个说法。余仁生中医诊所的郭俐吟医师提醒，咳嗽吃巧克力，可能还会加重病情。《新明日报》《活得好》请郭医师解析原因。

英国媒体曾引述2016年赫尔约克医学院进行的一项研究，称“吃巧克力可止咳”，后来有指这是对这个研究结果的误解，但这个说法至今仍然在网络广泛流传，一些人深信不疑。

对此，余仁生中医诊所@三巴旺/兀兰和One Wellness Medical @罗敏申路/i12加东的郭俐吟医师受访时解析，中医不建议在咳嗽时吃巧克力，尤其是以下三类咳嗽患者：

咳嗽伴喉咙痛：中医认为，咽喉疼痛是热性咳嗽的典型症状，巧克力为烤焦之品，性热，吃过后会加重病情。

干咳少痰：干咳代表体内津液受损，巧克力性热，热则耗伤津液，加重津液之不足。

咳嗽痰多：巧克力甜度高，甜食易生痰。咳嗽是身体试图将痰液排出体外的一个方法，吃高甜度食品将会增加痰量，更加剧咳嗽。

胃食道逆流也可引起咳嗽

除了常见的感冒咳嗽，胃食道逆流也可引起咳嗽。

郭医师提醒，当胃酸上逆时，食道的迷走神经受刺激，引起反射性咳嗽。这类患者若吃巧克力，巧克力中的可可与可可碱可使食管括约肌放松，胃酸更易流入食道，引发咳嗽发作。