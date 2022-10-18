提早摄取Omega-3脂肪酸促进大脑健康

最新发表在美国《神经科学》（Neurology）期刊上的一项研究显示，中年群体的红细胞中含有Omega-3脂肪酸与更好的大脑结构和认知功能有关。

这项研究针对2183名年龄介于40几岁至50几岁，属健康状况良好且无失智症与无中风症状的参与者。研究员指出，过去的研究专注在Omega-3脂肪酸对较年长群体的效益，但最新的研究发现，不必等到老年，从较年轻时期开始，如果饮食中含有Omega-3脂肪酸，就已为大脑应对衰老的状况提供适当防护。

接受调查的群体中，思维能力最低的一组中体内的脂肪酸水平中有3.4%属于Omega-3脂肪酸；思维能力最高的一组体内则有5.2%的Omega-3脂肪酸。研究员指出，Omega-3脂肪酸的指数越高，大脑中负责学习和记忆的海马体就越大。此外，有越来越多的研究表明，摄入Omega-3脂肪酸对大脑有好处，其中的DHA（二十二碳六烯酸）尤其被认为对大脑和眼睛发育、童年和成年早期的心理健康，以及对细胞膜的流动性和功能与神经递质的释放有帮助。

研究员提醒，改善饮食是促进大脑健康的一种方式。Omega-3脂肪酸为健康脂肪，对维护大脑和心脏的机能运作以及整体身心健康至关重要，但因人体不能制造Omega-3脂肪酸，只能从食物中摄取。鱼类如三文鱼、沙丁鱼和金枪鱼，都富含Omega-3脂肪酸，也因此常被称为“大脑食物”。如果人们能借此改善认知恢复能力，并通过简单的饮食改变来预防失智症，将对整体的公共健康产生积极影响。