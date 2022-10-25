颈椎病不仅是老化或劳损问题

一般的颈部劳损或肩部肌肉结节会随着休息改善，但颈椎病却有别于这些劳损，患者在不做特别剧烈的活动时，仍可感觉颈部不适，而疼痛也许会更频繁，需要更长时间才能恢复。

颈椎病是用来描述颈椎发生退行性变化的统称。这些退化症状会随着年龄增长而浮现，但要注意的不仅仅是老年退化所导致的病症。

黄廷方综合医院骨外科副顾问医生刘志俊说：“人们要注意不正常的颈椎磨损与早于预期的颈椎退化症状。这可能是因为不良的姿势习惯所引起。就好比安装轮胎时，因为不对齐的情况导致轮胎容易出现不均匀的磨损。”

没做剧烈活动但颈部仍痛

颈椎病患者往往会有颈部疼痛和僵硬的症状。刘志俊医生说，一般的颈部劳损或肩部肌肉结节会随着活动量增加，但随着休息而改善。颈椎病则有别于这些劳损，患者在不做任何特别剧烈的活动时，仍可能有颈部不适，而颈部疼痛也许更加频繁，亦需要更长的时间才能恢复。颈椎病患者在晚上入睡时，往往也很难找到舒适的睡姿或枕头高度。

另外，有些患者可能会察觉到从脖子到手臂与手掌部位会出现犹如电击般的刺痛或麻痹感，这种症状属于颈神经根病变（cervical radiculopathy）。如果脊髓本身受到压迫，还可能引起脊髓型颈椎病（cervical myelopathy），影响到患者的精细活动和平衡感，如导致患者难以使用筷子与经常掉东西，或发现自己走路不稳，上下楼梯困难，严重者还会失去膀胱和肠道的控制能力。

察觉疑似症状应尽早就医

刘志俊医生提醒，当人们察觉持续的颈部疼痛影响到日常活动，或有上述导致神经受压迫的颈神经根病变，或是脊髓型颈椎病的疑似症状，都应尽快就医。他说：“神经损伤往往不可逆转，症状也可能延迟出现。若患者发生手腕乏力下垂的症状，恢复腕关节力量的概率会很低。即使情况好转，实际恢复的腕力也往往不会达到患病前的100％水平。”

颈椎病的诊断包括做颈椎X光检查和磁共振成像（MRI）扫描，借以评估退变程度并寻找是否有神经受压迫的情况发生。刘志俊医生说，X光检查可以显示是否有颈椎的异常表现，包括生理曲度消失，椎间盘因受到压迫而缩短，以及骨刺形成；MRI扫描则可显示退变的椎间盘、椎间盘突出和神经部位受压。然而，成像结果也可能与症状不相关，医疗重点仍要放在患者的症状。

手臂疼痛可能涉及颈椎病

颈椎病可导致颈部疼痛，也可能引起手臂等部位的疼痛。黄廷方综合医院将在来临星期六（29日）举办手臂疼痛（“Doc, My Arm Hurts!”）英语讲座。

届时，主讲的医疗专家将以手臂疼痛为切入点，探讨当中可涉及的肩膀、手肘、手腕甚至是颈部相关问题的导因。讲座入场免费，但须预先报名。

黄廷方综合医院手臂疼痛英语讲座

日期：10月29日

时间：上午9时至中午12时

黄廷方综合医院1楼礼堂（Tower A, Auditorium, 1 Jurong East Street 21 S609606）

报名网站与详情：linktr.ee/phes.jhc

询问电邮：JHCampus_Corporate_Partners@nuhs.edu.sg