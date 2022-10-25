植牙很贵 负担不起？

很多老年人听说植牙费用昂贵，还没询问已打退堂鼓。T32 Dental牙科集团创办人兼执行总裁黄敬文医生说，植牙并非年长者所认为的难以负担。他将在11月5日《联合早报》“乐活谈保健”讲座上讲解植牙的治疗步骤与疗程，以及牙科选材等。

很多老人面对一口缺牙，仍旧认为戴假牙是帮助他们恢复咀嚼的最佳途径，这错误观念必须加以纠正。

T32 Dental牙科集团创办人兼执行总裁黄敬文医生受访时指出，很多年长者和一部分中年人，对种植牙毫无概念，只是听说植牙费用昂贵，就认为自己负担不起，还没询问已经打退堂鼓。

黄敬文医生说，决定要植牙时，应多了解治疗步骤与疗程、修复技术、牙科选材等。（龙国雄摄）

作为经验丰富的牙科修复专科医生，他认为相较于假牙和植牙，后者的价格肯定贵一些，但是这两种是不同的产品。“最重要的是植牙并非年长者所认为的难以负担，现在政府有给予津贴，诊所也提供分期付款，整体来说价格不是太大的问题。”

另外，每个人需要的植牙数目也不同，一些只需基本的两颗即可，黄医生建议先给牙科医生检查再作选择。

植牙前，牙医先为病人作电脑断层扫描，确定牙骨健全才能植牙。黄医生根据个人的临床经验分析，每10个病人中，约4人需要植骨，因为牙龈萎缩牙骨已脆弱，需要通过植骨粉补骨。“现在已有罐头骨粉，在需要的牙龈部位补上，大概六个月后才可种植牙。”骨粉和自然骨的植牙成功率无异。

引导式植入术可缩小手术范围

当传统的徒手种植术被广泛使用时，许多人也开始认识到引导式种植术的好处。

黄敬文医生说，在有一至两个种植体的情况下，邻近牙齿可以为种植体的定位和植入提供有用的引导。然而，当失去所有牙齿作为参照时，如无牙颌患者（缺牙患者），就必须仰赖手术指南，它对于确保种植体的最佳位置发挥至关重要的角色。

引导式植入术通常可以缩小手术范围，减少术后疼痛、出血和肿胀，从而降低病人受感染的风险。

即时植牙对医生病人有好处

种植体的选择也是植牙关键。T32采用源自瑞士的种植体，一般诊所提供韩国的种植体，价格较便宜一些。不同牙科中心或诊所的植牙服务费用各异，从设计、材质、手工等，以及最后的修复、手术技术、护理服务等，都是影响医疗费的因素。

拔牙时，是否能同时植牙？

黄敬文医生说：“牙科技术精进，现在有所谓的即时植牙，就是拔出牙齿后，我们立刻把种植体装进去。多年来，有许多研究报告证实这做法成功率很高。”即时植牙对医生和病人都有好处，包括：

·缩短治疗时间：患者做即时植牙，只需动一次手术，整个过程约需一小时，康复容易。

·减少牙龈损伤：如果选择延迟植牙手术，患者在等待牙龈愈合的过程，牙龈组织可能受损。即时植牙术可确保患者牙龈无损。

·成果迅速：符合条件的植牙者，可以在置入种植体当天做修复，享受种植体带来的医美效果。

黄医生强调，即时植牙并非每个人都合适，一些人可能适合延迟植牙术，例如：

·受感染牙齿：健康牙齿拥有更好的骨整合机会。如果患者的牙齿受感染，最好是感染痊愈后再动手术。

·骨密度低：种植体需要足够的颌骨骨密度来保证其稳定性。缺乏这种骨密度，患者可能需要移植牙骨，等待愈合后才植牙。

·软组织少：同样的，患者需要足够的软组织来固定种植牙冠。

迷你种植的利弊

另外，许多诊所也提供迷你种植，而且也受消费者欢迎。黄敬文医生指出，一些人选择迷你种植，关键是整体价格便宜。他说，迷你植牙的种植体直径较小，难以承受咀嚼时的力度，咬到硬物容易折断；另一个问题是难以清理食物残渣，经过一段时日后，病人会出现严重口臭。

他提醒，植牙解决方案因人而异，个人须要做全面的专业检查和咨询，以及相关的X光和电脑断层扫描程序，然后由牙医制定一套适合自身的疗法。当决定要植牙时不要太仓促做选择，应多了解治疗步骤与疗程、修复技术、牙科选材，以及牙医选择等。

黄敬文医生将在11月5日的“早报·乐活谈保健”实体讲座“早知道多好！名医助你及早了解疾病真相”上，分享“植牙，你要了解什么？”课题。另两位主讲者是盛港综合医院呼吸科顾问医生苏瑞雅，讲题为“打鼾＝睡得香？了解阻塞性睡眠呼吸暂停综合征”，以及中央医院内分泌科高级顾问医生庄巧灵，讲题为“甲状腺疾病如何影响健康”。

截至昨日（24日），讲座报名名额已满。谢谢读者对“乐活谈保健”的支持。

第18届《联合早报》乐活谈保健讲座

“早知道多好！名医助你及早了解疾病真相。”

日期：11月5日（星期六）

时间：下午1时30分至5时30分

地点：SPH Media报业中心礼堂

报名费：每人$8

①课题：打鼾＝睡得香？了解阻塞性睡眠呼吸暂停综合征

主讲者：盛港综合医院呼吸科顾问医生苏瑞雅

②课题：植牙，你要了解什么？

主讲者：T32 Dental Group牙科修复专科医生黄敬文

③课题：甲状腺疾病如何影响健康

主讲者：新加坡中央医院内分泌科高级顾问医生庄巧灵

★讲座名额已满。成功报名参加乐活保健讲座者，可获一份保健礼包。

数码伙伴：zaobao.sg；医疗伙伴：T32 Dental Centre；指定杂志：《健康No.1》