本地研究发现，即使从中年才开始养生保健，只要持续健康生活习惯，老了以后也会更健康。中年人如想要开始健康生活，该如何着手？《新明日报》《活得好》请亚历山大医院老人专科顾问医生陈俐枫提供建议。

陈俐枫医生说，健康的生活方式需要时间来培养，应循序渐进。

“我建议大家先从生活做出小调整做起。例如，烟客不妨先减少抽烟的数量，而不是一开始就完全戒烟；若有久坐不动的习惯，建议先从轻度运动开始，如步行快，避免一下子就进行激烈运动。”

陈医生也建议，可找一群朋友或参与社区运动，一起采取更健康的生活方式，互相支持、鼓励。

可利用科技，如智能手表以及手机里的健康应用程序，发送提醒或激励。

5健康生活方式

理想体重：身体质量指数（BMI） 健康饮食 体能活跃 从不吸烟 很少喝酒

Q：当医生劝患者改变生活方式时，患者的反应通常是什么？有什么挑战？

陈俐枫医生：这因人而异，取决于每个人的健康状况、动力和接受程度。

总体而言，我认为大家在采取健康生活方式方面，还有很大的改进空间；医疗保健专业人员将会和大家合作，迈向更健康的生活。

对于那些有动力的人，多数已开始采用这些更健康的生活方式；但对于一些老年人，或许已养成久坐不动的生活方式，并习惯由女佣做家务或代劳体力活动，大家应鼓励他们保持活跃生活。

拥有社区的支持和亲友的鼓励，将有助于大家长期维持健康的生活方式。