糖尿病足溃疡 为何难愈合？

糖尿病足溃疡为何难以愈合？该注意什么情况？《新明日报》《活得好》请黄廷方综合医院高级足疗师戴嘉恩解析。

高级足疗师戴嘉恩说，多种因素导致糖尿病足溃疡难以愈合。

首先，由于血糖水平不受控制和升高，糖尿病患者的足部可失去知觉，并且由于动脉狭窄而导致流向下肢的血流受损，使伤口愈合速度变慢。

另外，由于慢性炎症和免疫系统较弱，糖尿病患者通常也有较高的并发症风险。因此，看护者须帮助患者每天检查足部，尤其是脚底，以检查是否有任何开放性割伤或伤口，因为有些患者对创伤没有知觉。

如果发现任何开放性伤口，应立即求医，让医务人员为患者妥善地处理伤口。

若注意到伤口在2至3天内没有按预期愈合，或有恶化的迹象，应立即转诊给医生进行进一步的医疗干预。

看护者还应注意伤口是否出现异常迹象，例如发红、肿胀、发热、淤伤。

建议家备急救箱 简单处理伤口

建议在家准备急救箱，以便能简单处理伤口。急救箱里可包括生理盐水、纱布、胶布或消毒药水，如聚维酮碘（povidone iodine）。

出现伤口时，在就医前建议用胶布覆盖，不要让伤口暴露在外，因为很容易受到感染。

若出现任何感染迹象，如伤口发红、发热、肿胀、发烧、流脓、疼痛，建议立即就医。