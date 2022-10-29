身患多病 服多种药物 可吃抗冠病药物吗?

对抗冠病，除了注射疫苗，抗病毒疗法（antiviral therapies）也发挥辅助作用。身患多病、在吃很多药的患者，能再吃抗冠病病毒药物吗？《活得好》请红杉诊所（Redwood Medical Group）的家庭医生锺懿娴解析。

随着病毒继续变异，预计可能会出现突破性感染和冠病病例激增的情况。冠病抗病毒疗法在预防社区传播和冠病病情进展方面可发挥作用；家庭医生锺懿娴说，口服抗病毒药物，如Paxlovid和molnupiravir，可帮助及早治疗轻度至中度病情的患者，预防病情发展为重症，助降低某些弱势群体住院或死亡的风险。

我国已批准为18岁及以上，病情有可能发展成重症的冠病患者提供Paxlovid和molnupiravir这两种口服抗病毒药物。它们已被证明可缩短高危人群（即老年人）的感染持续时间、病情严重程度和住院时间。

Molnupiravir可用于需同时服用多种药物的患者。对于肾或肝功能不全的患者，也不需要调整这种药的剂量。

锺懿娴医生举例：“一名74岁冠病患者，没接种疫苗，患有多种疾病，包括克雅氏病(CJD)、失智症和帕金森症，正在吃多种药物。我当时让他服用molnupiravir，居家康复，这有助于减少对医疗资源、住院等的压力。”