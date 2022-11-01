冠病后仍咳 或与炎症相关

咳嗽是人体清除进入呼吸道刺激物的一种方式，也是上呼吸道感染（普通感冒或流感）最常见的症状之一。冠病是一种病毒性呼吸道感染，咳嗽显然也是常见症状之一。为何一些人冠病康复后，仍会继续咳嗽？本报《活得好》请百汇班台新加坡业务部副医疗主任林思如医生解析。

林思如医生说，冠病通常会引起干咳，但有些人可能有痰。由冠病引起的咳嗽通常是急性的，在恢复过程中会慢慢消失；但有时咳嗽会持续存在，演变成慢性咳嗽；慢性咳嗽定义为持续超过8周的咳嗽。

感染冠病期间，人体的免疫系统会通过一个称为“炎症”的过程来对抗病原体（pathogen）。炎症会导致体液积聚和组织肿胀。即使病毒被破坏后，上述炎症过程仍可持续很长时间，从而导致挥之不去的症状。

冠病后咳嗽持续，有4个可能与炎症相关的原因：