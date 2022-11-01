乐活谈保健讲座 3专科医生周六开讲

第18届《联合早报》“乐活谈保健”将在星期六（11月5日），于大巴窑北新报业媒体信托报业中心礼堂开锣。这是冠病疫情后，时隔三年第一场实体大型讲座，名额已满，已报名的读者记得依时赴约。

健康无小事，身体发出的警讯越早知道越好。由早报主办的“乐活谈保健”，邀请三位主讲嘉宾开讲。

第一位主讲者是盛港综合医院呼吸科顾问医生苏瑞雅，分享的课题是“打鼾＝睡得香？了解阻塞性睡眠呼吸暂停综合征”。打鼾、呼吸暂停、白天瞌睡是阻塞性睡眠呼吸暂停综合症的常见症状，患者有较高的健康风险，睡眠测试能有效诊断病情。苏医生将讲解此症的症状及疗法，并澄清常见误区。

第二位主讲者是T32 Dental牙科集团创办人／牙科修复专科医生黄敬文，讲题为“植牙，你要了解什么？”。很多年长者和一部分中年人对种植牙毫无概念，只是听说植牙费用昂贵，就认为难以负担。通过讲座，黄医生希望人们了解植牙前应当考虑的事项，并介绍微创非翻瓣植牙术和植牙过程，同时帮助大家解决戴假牙的烦恼。

第三位主讲者是新加坡中央医院内分泌科高级顾问医生庄巧灵，她分享有关“甲状腺疾病如何影响健康”。了解常见的甲状腺疾病如甲状腺功能减退和亢进，以及治疗方法。

讲座现场将有提问时间，三位专科医生将为出席者解答有关上述课题的疑惑。

场外设有不同展摊，让大家以优惠价格购买产品。每个出席者可获一份保健礼包。

第18届《联合早报》“乐活谈保健”大型讲座“早知道多好！名医助你及早了解疾病真相。”数码伙伴：zaobao.sg，医疗伙伴：T32 Dental Centre，指定杂志：《健康No.1》。