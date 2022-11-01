本周词条：打嗝

大多数人都有过短暂、急促且连续性的打嗝，打嗝在医学上称为“呃逆”，是一种常见的生理现象。

打嗝通常是由于胸、腹腔之间的膈肌受刺激后收缩所引起。每次反复收缩都伴随声带突然闭合，因而产生典型的“嗝”声。

大口进食、喝酒或饮用碳酸饮料、胃部胀气、突然兴奋或紧张都可能造成打嗝。多数人一次打嗝通常只持续数分钟。不过，一些疾病可能引起长时间的打嗝，真正的原因并不清楚，打嗝只是症状之一，也是较易被发现的警讯。

缓解打嗝3方法

①喝水弯腰法：喝一大口温开水，分次慢慢咽下，同时做弯腰90度的动作10至15次。动作不要太快，可重复2至3次。

②屏息法：捏住鼻子，闭上嘴巴，尽可能屏住呼吸，然后慢慢呼出，可重复几次。屏息时应量力而行，避免因缺氧导致头晕等症状。

③蜷缩法：坐在椅子上双手抱腿，上身前倾，有助排出气体。

别吃太快太多 少吃辣少喝酒

要防止打嗝，平日在饮食上须注意。用餐时别吃太快或太多，打嗝实际上是身体提醒你给它留消化的时间；也尽量少吃辛辣食品，免得刺激肠胃。此外，减少喝酒，酒不仅具有刺激性，而且猛灌酒入肚往往也是引发打嗝的“元凶”。

如果打嗝超过48小时或严重到引起进食、睡眠或呼吸问题，应尽早求医检查。