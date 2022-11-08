长期不良姿势 脊柱退化主因

虽然受伤可能导致脊柱退化，但针对与年龄相关的脊柱退化，长期的不良姿势（尤其是驼背）是主要因素。国立大学医院骨科外科部门国大脊椎中心高级顾问医生夏辉颖接受《活得好》访问时，解析脊柱退化的症状、预防和治疗。

脊柱退化是常见的老化问题。随着年龄增长，脊柱结构可能变得松动或过于僵硬，引致颈部和背部疼痛；这也可能导致上肢和下肢疼痛、麻木或虚弱。

高级顾问医生夏辉颖说，若出现症状而没及时接受治疗，脊柱退化加剧，除了上述症状，还可能影响泌尿和肠道功能，导致生活质量下降。

保持健康活跃的生活方式，如适量运动，建立强壮的核心肌肉，有助于稳定脊柱，以及让柔软关节（supple joints）保持功能。

夏辉颖医生指出，多数与年龄有关的脊柱疾病都可通过保守治疗策略，得到有效管理。保守治疗一般包括物理治疗、适当运动、改变生活方式（避免长时间保持同样的姿势，如坐在沙发上看电视或在电脑前几个小时）等等。

保守治疗不见效的话，可考虑接受微创手术，如脊柱注射。有些患者经过脊柱专家评估后，也可通过内窥镜脊柱手术（endoscopic spine surgery），置换人工椎间盘（artificial disc replacements）来改善病情。