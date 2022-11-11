生活忙碌、压力大，导致很多人饱受失眠的折磨。疫情暴发后，有失眠困扰的人更是激增。养生保健中医诊所的林丽明医师建议，通过生活上的六方面防治失眠。

■尽早求医治疗。加强精神护理，解除心理压力，保持心情舒畅，避免情绪激动或过度兴奋，合理安排工作和生活，保持心态平和。

■加强体育锻炼，通过练习太极拳、八段锦、游泳、瑜珈等以增强体质；也可通过静坐、气功等促进形神健康；避免在睡前进行剧烈运动。

■饮食以易消化、清淡食物为主，多吃水果、蔬菜，少食肥甘辛辣，饮食有度，切忌暴饮暴食；可选择营养丰富、补益心脾的莲子、猪心、山药、薏苡仁、栗子、大枣、禽类、蛋类、鱼类等；不要喝咖啡、浓茶，临睡前不要饮酒、吃宵夜。遵守“早吃好、午吃饱、晚吃少”的原则。

■生活规律，按时作息，固定时间睡觉和起床。

■节制房事，以免房劳过度损伤肾精，导致失眠。

■保持卧室宁静、清洁、空气流通、光线不强，尽量避免和消除周围的噪音。

食疗方：酸百莲羹

材料：酸枣仁 15克、百合30克、莲子肉30克

做法：将材料煮沸30分钟，加白糖适量，睡前2小时服。

适用：阴虚火旺型患者，常伴五心烦热、心悸出汗、头晕耳鸣、舌干咽燥，舌质红，脉细数。多属肾阴亏虚，心肝火旺而致的心神不宁。表现多为入睡易，但夜半醒后难再入睡。