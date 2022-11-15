别让女性膀胱问题 有碍“性”福

女性的性生活和膀胱健康息息相关，许多妇女因尿失禁而面临尿道感染，影响性生活。一些患者选择默默承受不求医，对夫妻性关系造成负面影响。

性健康是个人整体健康的关键组成部分，尤其是夫妻。性健康会影响你的生活质量和自我价值感。

女性的性生活和膀胱健康密切相关。许多妇女因尿失禁而面临尿道感染，影响性生活，一些患者默默地承受着痛苦而没有积极求医。

黄孜微医生鼓励女性尿失禁患者对医生说出状况，接受适当治疗。（受访者提供）

全科医生黄孜微指出，从临床上经常看到一些女性对上述问题感到难以启齿，这反而对夫妻的正常和健康性关系带来深远的不良影响。她鼓励女性找医生说出自己的状况，接受适当治疗，解决尿失禁问题。性活动会影响膀胱健康，而膀胱若有问题，反过来也会对性生活和健康产生负面影响。

以下是一些常见的女性膀胱问题：

●尿道感染

这是夫妻间常见的问题，由病原微生物在肾脏、输尿管、膀胱和尿道异常繁殖所致的急性或慢性炎症。

尿道感染多数发生在尿道下段，即膀胱和尿道。

·膀胱感染（膀胱炎）：这种类型的尿道感染通常由大肠杆菌引起，大肠杆菌是一种常见于胃肠道的细菌。性交可能导致膀胱炎，但没有性生活也可能患上膀胱炎。女性从尿道到肛门以及尿道口到膀胱的距离很短，所有女性都有可能患上膀胱炎。膀胱炎症状包括：盆腔压迫感，下腹部不适，尿频尿痛，尿液含血等。

·尿道感染（尿道炎）：当胃肠道细菌从肛门扩散至尿道时，可发生这类尿道感染。另外，由于女性尿道离阴道很近，因此性传播感染如疱疹、淋病、衣原体和支原体也可能导致尿道炎。尿道炎症状包括排尿有灼热感、排出物等。

性生活活跃的女性往往更容易患尿道感染。结交新的性伴侣，也会导致风险提高。

黄孜微医生指出，尿道感染经常发生在性交后，因为引起尿道感染的细菌可在性交过程中从进入尿道。她说：“性生活后经常患尿道感染的女性，最终可能会完全避免性交，因为她们不想应对潜在泌尿道感染带来的疼痛和不适。”

性交后直接排尿可能有助于降低尿道感染的风险。然而，如果在性行为后经常会有尿道感染的问题，也可以选择“性交后预防”，即服用单一的低剂量抗生素来预防尿道感染。

●间质性膀胱炎

另外，间质性膀胱炎可导致许多并发症，包括：

·膀胱容量减少。间质性膀胱炎可引起膀胱壁变硬，使膀胱容纳的尿液减少。

·生活质量下降。尿频和疼痛可能干扰社交活动、工作和其他日常生活活动。

·性亲密行为问题。尿频和疼痛可能影响性行为。

●尿失禁

另一膀胱问题——尿失禁，可导致性功能下降，这些女性患者的性兴趣和性活动都普遍下降。

尿失禁，或无法控制膀胱和排尿，可由以下几个原因发生：

·压力性尿失禁，是由于盆底肌肉的衰弱，在咳嗽、打喷嚏或运动等活动中发生尿漏。

·由于膀胱过度活跃而尿急失禁，导致排尿频繁，甚至无法控制排尿冲动。

·怀孕会导致上述情况的发生，因为分娩会使女性盆底肌肉变弱。

·大小便失禁也对中年妇女的生活造成影响，尤其是那些正在经历围绝经期（Perimenopause）变化的妇女。然而，年轻女性也可能面对这种情况。

黄孜微医生指出，多项研究表明，尿失禁对性生活有负面影响。有尿失禁的妇女更可能逃避性行为，性欲和性满意度较低。处理潜在的尿失禁问题让患者感到压力重重，甚至经常面对尴尬的情况，身心都受到影响。

黄医生说：“庆幸的是，尿失禁是可以治疗的。而且已经被证明可以改善性生活。”一些治疗方案包括盆底肌肉训练，根据失禁的类型，也可通过药物或手术治疗。此外，有性交失禁，即性交过程中失禁的女性，也可以尝试一些简单的措施，如在性交前排空膀胱和性交前减少摄取液体。

平日，多注意饮食习惯，某些饮料、食物和药物可能就像利尿药，会刺激膀胱，增加尿量，这些食物包括：

·酒精；

·咖啡因；

·碳酸饮料和苏打水；

·人造甜味剂；

·巧克力；

·辣椒；

·较辣、较甜或较酸的食物，特别是柑橘类水果；

·心脏和血压药物、镇静剂、肌肉松弛剂；

·大剂量维生素C。