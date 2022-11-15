每天人们所吃的食材不乏中草药，可调理健康，也为养生。一些具疗效的中草药，最好咨询中医师，根据体质斟酌服用。本栏目解读日常食用的中草药，加深认知。

上周谈红枸杞的食疗作用，这期说黑枸杞，除了颜色不同，功效也不一样。

黑枸杞和红枸杞同属于茄科枸杞。黑枸杞是野生的，颗粒较小，含糖量相对比红枸杞少，直接嚼食只带一丝甜味，即使是糖尿病患者也可食用。

黑枸杞味甘、性平，富含蛋白质、游离氨基酸、有机酸、矿物质、微量元素、生物碱、花青素等各种成分，是迄今为止发现原花青素（Oligomeric Proantho Cyanidins）含量最高的天然果实之一。

原花青素是一种在热酸处理下能产生花青素的多酚化合物，是目前国际上公认的可有效清除人体内自由基的天然抗氧化剂，有助于延缓人体细胞组织的衰老，延年益寿。

花青素又称花色素，是自然界一类广泛存在于植物中的水溶性天然色素，属黄酮类化合物，根据医学报道，花青素具有防癌抗癌的作用。

如果泡水饮用时，必须注意水温，建议用摄氏60度以下的温水冲泡。黑枸杞营养成分高，滋补好，成人一天建议食用5克左右。冲泡时，可以一次放完，然后反复冲泡，一直到最后没有颜色为止，也可以每次放一点，分开几次冲泡。

在烹饪上，它不能长时间熬汤、煮粥用，因为花青素和部分营养物质在高温下会受到破坏。

黑枸杞功效：养肝明目，补肾益精，延缓衰老，调节脂类代谢功能和降血糖等。