女性更年期后 如何降低患病风险？

卵巢产生的雌激素（oestrogen）可助降低患上骨质疏松症、心脏病和中风的风险。那么，妇女更年期后，卵巢不再产生雌激素，是否表示患上这些疾病的风险会更高？如何降低风险？《新明日报》《活得好》请鹰阁医院妇产科医生谢燕妮解析。

妇产科医生谢燕妮说，女性更年期后，卵巢停止产生雌激素，因此患上骨质疏松症、心脏病和中风的风险将会增加。但，不必过于担忧，因为通过简单的生活方式，就可帮助降低患病风险。

谢医生提醒，肥胖是影响健康的祸首，应尽量保持健康体重。方法包括：

若健康允许，每周定期进行3至4次负重运动（weight bearing exercises），但应量力而为。若有需要，可请示医生。

健康均衡饮食，应包含复合碳水化合物，如糙米、全麦面包等。

遵循低血糖指数 (GI) 饮食，可能有助于改善血糖水平，并帮助减肥。可选择的食物，包括鹰嘴豆、小扁豆、牛奶、天然酸奶和不加糖豆浆。

另外，也可服用钙和维生素D补充剂，预防骨质疏松症。

Q：更年期后是否就不会患宫颈癌？没有必要再继续接受宫颈癌检测？

凡是有过性经验，或性活跃的女性，无论年龄和绝经状态如何，都有患宫颈癌的风险。应至少每三至五年接受HPV检测和子宫颈抹片检查。

明天预告：更年期后，还可能怀孕吗？