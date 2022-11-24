在考虑做植牙手术前 你需要知道什么？

口中缺少牙齿，影响外观和咀嚼功能吗？你是否在犹豫该如何填补失去的牙齿？

植牙手术的安全性和精确度至关重要。（图/T32牙科中心提供）

目前，植牙手术已相当普及，成为替代假牙或传统牙桥的治疗选项。进行多颗牙齿的种植，属于复杂手术，必须由经验丰富的专科牙医，采用引导式手术进行，以确保手术安全和精准。

事实上，植牙手术的治疗方案因人而异，有意植牙的人必须先接受专业牙医的检查、咨询和诊断，经过X光和电脑断层扫描（CT scan）之后，才能制定一套专属的治疗方法。

T32植牙中心口腔修复专科医生郑慧埙说明：“和其他牙科治疗一样，植牙手术要取得最佳治疗效果，手术前必须经过合格的专业牙医详细评估，找出适合个人情况的治疗方案。”

牙科中心舒适的环境，让患者更安心地等待咨询。（图/T32牙科中心提供）

种植多颗牙齿 手术最具挑战

大多数人接受植牙手术，只做一颗或两颗牙齿，就可以解决缺牙的问题。但是，如果植牙的数量增加时，手术的计划和执行的过程就会变得更复杂，难度也相对提高。

目前，人们可以通过Pro-Arch或All-on-4的植牙程序，使用4到6颗种植体来代替整个牙弓，重获一排牙齿。然而，这种手术是牙齿重建中，最富有挑战性的，务必交由受过良好训练，有丰富经验的牙医来执行。专业牙医可利用引导式手术模板或定向指南，精确地规划好每一个种植体的位置。

这些指南是通过电脑断层扫描的数码化影像叠加，来模拟和判断种植体的大小和位置，确保适合病人的骨骼结构，恢复咀嚼功能，重拾美观牙齿，让治疗效果更持久。

经过良好训练、经验丰富的牙医通过Pro-Arch植牙程序为患者执行牙齿重建。（图/T32牙科中心提供）

引导式手术 确保位置准确

目前，传统的徒手植牙仍然被广泛使用，但引导式的植牙手术也逐渐普及。

T32植牙中心创办人黄敬文医生指出：“在种植一颗到两颗牙齿的情况下，相邻的牙齿可以作为参考，帮助确认种植体的位置是否准确。然而，如果失去了所有牙齿，无可参照的情况下，就有必要采用引导式手术作为指南，以便确保种植体的最佳位置。”

数码化的引导式植牙手术不只能缩小手术创口，保护重要的神经和血管不被破坏，也可减少术后疼痛、出血和肿胀，从而降低感染的风险。

T32植牙中心牙周病专科医生洪志远说：“引导式手术可有效提高安全性和准确性，缩短治疗时间和康复的过程。”他的建议是：“对于中等至复杂的种植体重建疗法，病人应该要求采用引导式植牙手术。”

征询不同医生 做出明智抉择

洪志远医生也指出：“无论你考虑做一个或多个种植体的手术，都不要仓促进行。在做决定之前，一定要向牙医了解所有的手术治疗详情，包括采用引导式手术模板的细节。”

郑慧埙医生补充说：“在做植牙手术之前，你也可以征询其他医生的意见，以帮助你做决定，因为不同的医生或有不同的治疗方案。了解更多治疗详情，可以帮助你做出最好的决定。”

咨询牙医能帮助我们了解自己的独特状况，以及所有可选择的治疗方案。

华语植牙讲座 免费入场

植牙改变的不仅是人的笑容，更是人的生活。

T32牙科中心每个月举办华语主讲的植牙讲座。主讲者口腔修复牙医黄敬文医生，将为你介绍植牙前应当考虑的事项、微创非翻瓣植牙手术、解决戴假牙的烦恼，以及T32植牙过程。

口腔修复专科医生黄敬文医生。（图/T32牙科中心提供）

T32牙科中心举办以华语主讲的植牙讲座。

若想了解更多关于植牙的信息，可报名T32牙科中心每个月举办的华语植牙讲座。

日期：2022年12月2日（星期五）

地点：Camden Medical Centre #17-03, 1 Orchard Boulevard, S248649

时间：下午3时30分至5时30分

您可以通过以下方式了解更多关于讲座的资讯或预约座位

（SMS）[Name 姓名] 9830 6990，或上网登记。

想要了解更多关于T32牙科中心的消息，欢迎致电67331388，或上网查询。

【本文由T32牙科中心呈献】