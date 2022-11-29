川芎活血行气不宜多服

每天人们所吃的食材不乏中草药，可调理健康，也为养生。一些具疗效的中草药，最好咨询中医师，根据体质斟酌服用。本栏目解读日常食用的中草药，加深认知。

在中草药中，川芎属常见，在商场购买的滋补汤包的材料里，经常也包含川芎一味。

川芎味辛性温，能祛风、活血、止痛。《本草汇言》指出，在治疗头痛、女性经期不适等都有很好的疗效。另外，它也补血行气，推动气血在身体运行，古籍认为川芎是“血中之气药”。

现代药理研究，川芎提取物有扩张冠脉，增加冠脉血流量，降低心肌耗氧量；改善微循环，预防血栓的形成；另有镇静、降压、抗菌、抗组织胺、抗纤维化等作用。

中医使用川芎，加上另三味，即当归、白芍、熟地作为“四物汤”，有助补血调经。

平时，可作茶饮：川芎、绿茶叶、杭白菊各3克，用沸水冲泡当茶饮，可作为风热头痛的辅助治疗。

服用川芎时，应注意下列事项：

一、不宜多服。平时服用3克即可，它活血行气，多服易损血。

二、不宜久服。川芎辛散，活血行气作用较强，不适合长期服用，可能伤津耗血。

谁不适服用川芎？

·孕妇：川芎提取物会刺激子宫平滑肌，促使子宫收缩，可引起阴道出血。

·月经量多者：可导致女性经血量增加。

·高血压患者：川芎对高血压有双向调节作用，可帮助降血压，也能提升血压，应在医师指导下酌量服用。

·阴虚者：可能会加重体热、烦躁、盗汗、口干等阴虚症状。

·出血者：服用可能会造成出血部位的出血量增加，甚至引发贫血。

另须注意会与这些食物相克：山茱、硝石、黄连、黎芦。