学龄前接受行为管理 有助多动症孩童控制病情

来自 / 联合早报

文 /
孙慧纹

发布 / 2022年11月29日 5:00 AM

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【医药词典】本周词条：注意力缺陷多动障碍

注意力缺陷多动障碍（Attention Deficit Hyperactivity Disorder，简称ADHD）是脑神经发展异常的一种现象。患者可在小至4岁，大至18岁或在更大的年龄被诊断出来。

ADHD的症状包括：活动量过多（坐立不安、无法安定、精力旺盛）；自制力弱（hyperactive-impulsive，如不耐烦，常打岔）；注意力散涣（无法专注做一件事，组织能力不佳，健忘）等行为。

ADHD患者可能出现活动量过多或自制力弱或注意力散涣的症状，也可能这些症状皆有。一般上，这些症状会在童年时候就出现，最常发生在要求较高的状态下，如上课时须一直坐着，周围又有许多令人分心的事物。有些患者或会出现青春期叛逆和愤怒情绪控制不当，但这是普遍的青年行为，并非ADHD的主要症状。精神专科医生可帮忙诊断出ADHD，或是建议做其他测试，看看症状是否源自其他病症。

若孩童在学龄前被诊断患有ADHD，接受行为管理将有帮助。对于年纪很小的孩子，一般不建议用药物来控制病情。已上学的孩童若被诊断有ADHD，则建议家长和学校社区合作，以及综合行为管理、辅导和药物治疗，来帮助控制病情。

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