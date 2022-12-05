骑脚踏车 如何预防受伤？

我国设有越来越多脚踏车道，也越来越多人骑脚踏车通勤或运动，因此，骑车相关的意外随之增加。百汇东岸医院骨科医生Yegappan Muthukaruppan说，骑脚踏车受伤的部位，通常是上肢，最常见的是锁骨骨折（collar bone fractures），接着是手臂和手腕骨折。

Yegappan Muthukaruppan骨科医生解说，锁骨连接胸骨上部与肩胛骨。锁骨骨折症状包括：肩关节活动时疼痛加剧、肿胀触痛、淤青、肩部或其附近隆起、肩关节活动时发出研磨声或喀啦声、 僵硬或无法活动肩关节。

Yegappan医生说，多数骑脚踏车造成的伤势是轻微的，治疗也相对简单。许多伤者通常能自行寻求治疗，不必召救护车。多数伤者只需要接受基本医疗和药物治疗，加上适量休养就可。针对移位的上肢骨折，早期固定伤势，将让患者更早恢复功能。在某些情况下，手术是最后方案。

如何预防骑脚踏车受伤？医生建议，留意路况和天气状况、进行热身运动、使用适当的装备和保持水分。

建议那些在公园连接处和公园内骑车的人慢速骑行，因为需要与步行者和跑步者共享路径。

由于公园和景点在早上和傍晚时分一般较拥挤，尤其是在周末和假日，因此提醒，特别注意和警惕周围的环境。任何分心都可能酿意外，给自己和其他路人带来不必要的风险。