接受活检 保障对症治疗

病患一听见医生提到“活检”（活组织切片检查），难免害怕不安，甚至抗拒。其实，针对癌症，确认诊断的唯一方法是做活检，有助医生确认一个人是否患癌症或有其他疾病。

每当医生要求病人做活组织切片检查的时候，患者总会忐忑，不晓得结果如何。很多时候，大家心里都往坏的地方想。

活检（Biopsy）是指对身体内的异常包块，比如甲状腺结节、肿大的淋巴结或乳腺肿块做组织取样检查。医生通过活检报告，确认一个人是否患有癌症或其他疾病。

在大多数情况下，癌症诊断是基于临床、放射学和组织病理学发现的结果。对于癌症，做出或确认诊断的唯一方法是做组织活检。这属于一种侵入性的程序，从特定器官提取的一块组织或细胞样本，提供实际肿瘤的代表性组织，并通过识别细胞类型，以高度准确的方式评估癌症病况。

影像学检查，如电脑断层扫描或核磁共振成像（MRI），有助于检测肿块或不规则组织，但仅凭这些检查并无法区分细胞是否具有癌性。

活检对肿瘤的临床诊断有重要意义，以采集细胞做更仔细的检查，不仅可以确定其组织分类，还可确定其良性或恶性，为治疗提供依据。

陈建升医生：医院的病理学家根据活检的组织样本，为患者提供诊断信息。

樟宜综合医院实验室医学高级顾问医生陈建升分享了不同类型的活检和诊断癌症的其他工具。

他说：“医院的病理学家根据活检的组织样本，为患者提供诊断信息。病理学家是具有专门实验室技能的医生，他们还可以为治疗过程提供指导，并就疾病的管理提出建议，其中包括额外的活检或其他相关测试，以确认或排除疾病。”

活检方式有哪些？

活检方式很多，采取手术切除、内窥镜或针头穿刺等，在人体中取出活组织标本后，由病理专家在显微镜下观察是否出现异常。以下是一些活检方式：

·细针抽取细胞学（fine needle aspiration cytology）

常被称为“针吸活检”“穿刺活检”。在超声波扫描的引导下，采用一根窄针收集细胞对病变肿瘤做目标采样。虽然更窄的针头需要采集较少的肿瘤细胞样本，但它是诊断和确定癌症期的高效工具。其过程类似于手臂静脉采血，只是活检针比静脉采血针更细，经皮肤刺入包块，然后抽取组织样本检测。

·核心活检（core biopsy）

使用更大的针提取组织样本做检查。这通常由成像技术指导，如电脑断层扫描或超声波扫描。

·切口活检（incisional biopsy）

在这个过程中，肿瘤或器官的一部分被外科切除以做检查。这种组织取样的方法，比核心活检提供更多的组织来用于诊断治疗。

·切除活检（excisional biopsy）

这种外科手术是一种宽切口的活检，切除整个病变或肿瘤以达到诊断目的。如果整个病变可被切除，切除活检是潜在的治疗方法。

·钻取活检（punch biopsy）

在这个微创手术中，采用一个锋利的圆形仪器取出一块圆形组织加以诊断。这是最常用于皮肤活组织检查，因为它在去除小病变时有效安全。

液体活检助检测癌症复发

最近，樟宜综合医院、新加坡科技研究局（A*STAR）的生物工程和生物成像研究所（Institute of Bioengineering & Bioimaging）和医药科技公司路胜基因（Lucence）联合做了本地第一个前瞻性研究，证明基于血液的液体活检（liquid biopsy）可用于补充肺癌的传统组织活检，并提供癌症复发的早期检测。

池金发副教授：液体活检可辅助诊断研究，提高对患者的护理保障。

樟宜综合医院呼吸与重症科高级顾问医生池金发副教授指出，在未来创新的医疗保健方面，樟宜综合医院与其他研究伙伴合作，创造新的医疗价值，提高对患者的护理保障。而液体活检可作为辅助诊断研究的选项之一。

该研究表明，当组织活检用于肺癌突变检测行不通时，液体活检作为非小细胞肺癌的额外诊断选择具有可行性，特别是对个别癌症治疗感到不适的患者。

这项聚焦于非小细胞肺癌的研究，证明液体活检测试可用于提取初步诊断的相关信息。这将使一些已确诊癌症的患者受益，能够跟踪自己对治疗的反应，或了解癌症是否复发，并使用循证方法更好地评估，尽早选择最合适的疗法。