最新《健康No.1》分享慢性病患旅游安全建议

本地最畅销的中文保健季刊《健康No.1》第53期已出版，于全岛Buzz、报摊、书局、便利店及超市出售，每本售价5元。

年底是出国旅游旺季，但要安心出游，事前做好准备才能有个轻松愉悦的假期。这期杂志的焦点是“旅游健康知多少”，收录的课题包括：出国前的疫苗接种；温泉养生学问大；动一动防经济舱综合征；出游别忘照顾皮肤；慢性病患旅游安全建议等。

换心人重获新生心路历程

这期的《康复之路》揭露换心人重获新生的心路历程。热爱跑步的江宗永因为旅途上突发的心肌梗塞，导致心脏严重受损，须长期依赖左心室辅助器以存活。幸运的是他成功接受心脏移植手术。心肌梗塞发病前往往有一些先兆，认识这些症状，可及时采取措施。

家庭医生是站在国家医疗体系最前线，守护国人健康的第一个“守门人”，本期《医者仁心》专访醉心家庭医学的张绍铭医生。他除了治疗普通感冒等日常疾病，帮助病人预防慢性病，也通过参加心理卫生学院与家庭医生合作的“心理卫生家庭医生联营计划”，为有需要的群体及时提供心灵援助。

其他精彩内容包括：别让哮喘缠上孩子，沐浴音波从高压中解脱，乱吃药小心吃出祸，老年人运动不要独沽一味，补益气血改善饮食失调，腰疼不关坐与站的事等。