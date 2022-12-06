孩童流鼻血属常见 藕节有助收涩止血

对于儿童，流鼻血很常见。据中医理论，流鼻血属于“鼻衄”的范畴。

宜康中医副高级医师陈珮晶接受《活得好》访问时说，根据流鼻血的情况，可分实证或虚证。若鼻血量多，来势急促，血色鲜红多为实证；若血量偏少，来势缓慢，血色较淡，多为虚证。家长可根据证型为孩子准备适合的食物。

陈珮晶医师说，若小孩出现实证的流鼻血，建议家长可以适量给孩子吃凉性的食物，如鲜藕汁、白菜、生菜、芹菜、龙珠果、奇异果、白萝卜、番茄、黄瓜、苦瓜等。其中，中医认为藕节有收涩止血、化瘀的功效。对于年龄较大的儿童，可给菊花茶、夏桑菊茶，以疏风清热解毒。

若鼻腔过于干燥、体内燥热引起的流鼻血，可给予养阴润燥的食物，如百合、白木耳、雪梨、玉竹、蜂蜜水等。

属于体质虚寒，虚证的流鼻血，家长可适量给予小孩健脾益气的食物，如山药、白扁豆、大枣、太子参等。

根据临床症状，中医将流鼻血分为不同类型：

肺经风热：鼻血鲜红、量不多、鼻腔有灼热感、鼻塞、流黄鼻涕、咳嗽痰黄、口干身热、舌质红苔薄白干。

肠胃积热：鼻血鲜红或深红、量多、鼻黏膜红肿而干、口渴、口臭、牙龈疼痛、便秘、小便色黄、舌红苔黄厚而干。

肝火上逆：鼻血量大、血色深红、鼻黏膜深红、头痛、口苦咽干、急躁易怒、面红目赤、舌红苔黄。

阴虚火旺：鼻血鲜红、量不多、鼻黏膜色淡红而干嫩、口干舌燥、手心灼热，颧红盗汗、舌红少苔。

脾不摄血：经常流鼻血、色淡红、量多或量少、鼻黏膜色淡、面色无华、神疲倦怠、食少、便溏、舌淡苔白。