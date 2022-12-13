容易过敏的人群 不宜喝浓茶

《新明日报》《活得好》请余仁生中医诊所@武吉班让和金文泰的彭韵婷中医师解析常见体质。本期谈阴虚、特禀、平和三种体质的特征以及生活建议。

阴虚质

常见特征：脸颊通红、不适应高温干燥的天气、容易喉痛及发热。

饮食建议：可多吃凉性和滋补食物，如鸭肉和绿豆；少吃干性和温性食物，如羊肉和洋葱。

生活方式：

避免熬夜，也少喝含咖啡因的饮料。 做轻量或中量运动，如太极和游泳。 如果皮肤干燥，应避免桑拿浴。 收听舒缓的音乐或旅行，以重拾安宁怡然的心境。

特禀质

常见特征：对药物、食物、气味和花粉敏感，易出现鼻塞和红疹等鼻腔和皮肤过敏症状。

饮食建议：饮食宜清淡均衡，蔬菜和肉类充足；少吃辛辣、含致敏原，或具刺激性的食物，如荞麦、蟹和浓茶。

生活方式：

生活环境应保持通爽干净、培养良好卫生习惯。寝具应经常洗涤、晾晒，防止尘螨。 避免养宠物或与已知的致敏原接触。 保持运动，以增强免疫力。

平和质

常见特征：容光焕发、精力充沛、能适应环境。

饮食建议：保持膳食平衡、适量。避过于油腻或辛辣食物。

生活方式：

避餐后睡觉，以散步代之。进行适合自己年龄的运动。 保持积极乐观。

（注：平和质是最平衡的体质，最不易患病。以上饮食和生活建议有助体质更平和。）

如果想进一步确定及了解个人的体质，建议咨询注册中医师。