为病患及时提供心灵援助 家庭医生也守护国人心理健康

除了治疗普通感冒等常见疾病，张绍铭医生分享家庭医生如何早期介入，帮助有心理疾病的人。对那些畏惧异样眼光不想去看心理医生的人来说，去看家庭医生或能开启另一扇门，让他们更愿意踏出求助的第一步。

C3家庭诊所的张绍铭医生（40岁）醉心家庭医学，他认为家庭医生能够接触到更广大的群体，站在国家医疗体系的最前线，是守护国人健康的第一个“守门人”。

本文摘录自华文媒体集团旗下《健康No.1》保健季刊第53期的《医者仁心》栏目内容。

张绍铭医生说，属于高危职业群体，以及持续或多次发生身体不适，或纯粹感到焦虑的人，都应该接受检测与精神健康评估。（​​​​​​​龙国雄摄）

家庭医生不仅能治疗常见的伤风感冒，还能为轻度抑郁症患者提供援助。张绍铭医生说：“对于那些畏惧异样眼光而不愿看心理医生的人来说，去看家庭医生或许能开启另一扇门，让人们更愿意踏出求助的第一步。”

张绍铭医生是在2015年参加了心理卫生学院与家庭医生合作的“心理卫生家庭医生联营计划”（Mental Health GP Partnership Programme），把心理健康服务带到触手可及的地方。

他解释：“这是由心理卫生学院与家庭医生合作的项目，协助精神状况稳定的病人在社区接受护理与疾病管理。此计划符合我国要求初级保健机构，加强精神卫生医疗服务的举措，以便为精神病患提供更多社区援助。我深信心理健康是整体健康的重要一环。”

若病人有意咨询有关心理健康的事项，可以先询问自己熟悉的家庭医生。若病人的状况需进一步的诊断与治疗，而熟悉的家庭医生没有参与此计划，便会转介给其他参与计划的诊所医生。

冠病疫情影响心理健康

近年有不少人因为有情绪问题前来求诊。据张绍铭医生了解，冠病疫情是造成心理健康出问题的主要因素之一。一些患者因冠病带来的恐惧和不安，而产生负面情绪。疫情在许多方面扰乱了人们的生活和生计。孤立感、失业带来的经济困难和不安，人际关系冲突的加剧，都是引起抑郁情绪的常见关键触发因素。

张绍铭医生认为，从好的一面看，疫情暴发后，人们对精神健康有了更多认识。媒体的报道和社会的讨论，引起大众对青少年、老年人、客工和前线工作人员的精神健康的关注。

他说：“这时期，因冠病或非冠病而到诊所求诊的病患，通常会讲述他们的心情和忧虑。我们会尽可能帮助病人应对这些情绪问题。一般上，倾听和安慰对病人来说已有一定的帮助。”

焦虑和抑郁症问题最常见

张绍铭医生指出，焦虑和抑郁症也是新加坡人常面对的心理健康问题。心理卫生学院在2016年展开的第二个“新加坡精神健康调查”（Singapore Mental Health Study）显示，在新加坡每七人中就有一人在一生中经历过焦虑、情绪或酒精使用障碍。重度抑郁障碍也常见，在新加坡每16人就有一人在一生中的某个阶段患有重度抑郁障碍。

张医生透露，有精神健康问题的人不寻求帮助的比例仍然很高，许多寻求帮助的人在拖延一段时间后才会求助。无法识别精神疾病症状，担心精神疾病的负面标签是延迟治疗精神障碍的两个常见原因，只有约20%的人会向全科医生或家庭医生寻求帮助。

然而他说：“我相信求医时没有所谓‘走错门’的说法。家庭医生可以成为解决病人健康问题的首要支援。我也相信家庭医生是平易近人的，容易跟社群建立良好关系，也能更了解病患的健康问题。”

除了提供初步的病情分析和评估，家庭医生还可以将严重的情况呈报给医院的专科医生，让专科医生可以及时处理。遇到病人有轻度精神健康问题，如急性压力、适应障碍、失眠和轻度焦虑、抑郁等，一般家庭医生都能妥善处理，有些会接受额外培训，治疗更严重或复杂的精神健康问题。

哪些人患精神疾病风险高

针对哪些类型的人患上精神相关疾病的风险比较高的疑问，张绍铭医生说：“经历孤独如独居老年人，以及经历悲痛如童年创伤、婚姻不和、丧亲、失业等情况的群体，更容易出现心理健康问题。健康状况不佳以及身体有疼痛的人也往往较脆弱。”

此外，那些从事有危险性工作的人，如医疗人员、保安；工作环境高压如教师，还有得经常面对时间压力的金融业者、营销业人员，也会有较大的心理健康风险。另外，要照顾失能病患或精神病患的看护者，精神压力同样不小。

张绍铭医生说，有的患者可能会因为精神健康有问题而来求医，但多数情况下，心理健康问题是家庭医生在做疾病评估或主动检测时发现的。那些高危群体，以及持续或多次发生身体不适，或纯粹感到焦虑的人，都应该接受检测与精神健康评估。

如果患者的精神状况令人担忧，病情已经影响到日常生活作息，张绍铭医生建议立即寻求专业的医疗援助。由于身体状况和精神状况的表现或有相似之处，一般人或许无法轻易区别这两者，因此应该由家庭医生评估。

另外，有自杀倾向或自残行为，以及可能伤害他人的人，更应该尽快寻求紧急援助。要提醒的是，亲友或看护者应以开放和非评判的方式支持病患，鼓励他们尽快求医。

护联中心的网站（aic.sg/body-mind/mental-health-resources）有许多关于心理健康的资源，包括求助管道。心理卫生学院也设有24小时的援助热线：63892222。

我相信求医时没有所谓“走错门”的说法。家庭医生可以成为解决病人健康问题的首要支援。我也相信家庭医生是平易近人的，容易跟社群建立良好关系，也能更了解病患的健康问题。——张绍铭医生