正念（mindfulness）练习已在全球传开，多项研究显示它有助于促进心理与生理健康。《活得好》请IHH医疗保健（新加坡）医疗顾问医生Irene Alban谈正念练习的好处。

Irene Alban说，研究显示，即使只练习几周，正念练习一般对人体可带来的益处包括：

■帮助缓解焦虑、抑郁和疼痛，也有助应对压力

举例，一项研究发现，正念练习有助于平息广泛性焦虑症（generalised anxiety disorder）患者的焦虑症状；广泛性焦虑症是一种导致患者无法控制担忧、感到紧张和睡眠不佳的心理疾病。

■可改变大脑。

研究显示，长期冥想者在脑岛（insula）和感觉区域、听觉和感觉皮层，以及与记忆和决策相关的额叶皮层方面，可增加灰质（grey matter）的密度（涉及学习和记忆）。

提醒！虽然正念已被证实在缓解压力、焦虑和抑郁症方面，有一定的效果，但要留意是，至今没明确证据显示，正念练习比其他类似疗法更有效。

与其将正念练习视为一种适合所有疾病的解决方案，不如考虑将其融入日常生活中，作为帮助维持整体健康的其中一个方法。

对于正在经历巨大精神困扰或压力的人群，应及时寻求专业医疗人员的支援，以管理心理健康。