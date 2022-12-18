正念融入日常 天天练习

多项研究显示正念（Mindfulness）有助于促进心理与生理健康。IHH医疗保健（新加坡）医疗顾问医生Irene Alban建议大家把正念融入日常生活，每天花一些时间练习。本期《活得好》请医生提供练习正念的简单方法。

Irene Alban医生分享练习正念的简单方法，包括：

将注意力放到呼吸上，尤其是面临压力、产生消极或强烈情绪时。闭上眼睛，深呼吸，让身体专注于一呼一吸。

花点时间密切注意当下的景象、声音和气味，例如，窗外远处的鸟叫声，或感觉脚下坚硬的地板。

诚实面对自己的消极想法和情绪，不要做出判断，也不必让它们定义你。

身体扫描式冥想：仰卧，双腿伸直，双臂放在身体两侧，手掌朝上。按照从头到脚或者相反的顺序，慢慢地用意念依次关注身体的每个部位。感知与身体各部位有关的感受、情绪或想法。

葡萄干练习：拿一颗葡萄干，用眼睛仔细观察它，用手仔细触碰它、用鼻子闻一闻它、用舌头感受它、用牙齿慢慢咀嚼它。每一次用一种感官，去留意它带给你的感受。

有助减少工作压力

Irene Alban医生说，无论做什么工作，都可能有巨大压力。她建议，练习正念可帮助减少工作压力。

建议开始工作前，在办公桌前或在车里花10分钟进行简短的正念练习：只需注意呼吸，并在每次呼气时默数。

在电梯或打印东西时，别看手机，可有意识地留意自己的呼吸。