“黄豆按摩法” 改善血液循环

网络流传一种“黄豆按摩法”，声称光脚踩黄豆，能刺激足部穴位，促进新陈代谢。三和中医义顺分院医师赵戈接受《活得好》访问时解析，按摩和刺激足底，确实能帮助改善末梢的微循环、改善整体的血液循环，但一些人群不宜进行。

赵戈医师解析，据人体全息生物学理论，人体的各部位器官在足部都有一个相对应的部位，而且大部分集中在足底，其生理病理信息可在这个部位显现出来，所以称为足部反射区。

因此，通过简单的按摩或轻微的刺激，就能调整人体器官功能状态，对保健有一定的效果，如脾胃不好、睡眠欠佳。

如要尝试光脚踩黄豆按摩法，建议一天踩三四次，每次一至两分钟就可。过后喝杯温水，一方面补充消耗的水分，另一方面帮助新陈代谢。

进行时要留意什么？

黄豆不要直接撒在地上，以免滑倒；建议放在容器内，容器要比自己的脚大一些。

黄豆用量不需太多，只要平铺在盆底一层就可，让豆子在脚底滚动，才能起到按摩作用。

坐在沙发或椅子上进行，不要站着做，豆子圆滑，以免摔倒。

不宜在饱食或饥饿状态时进行，因足底有肠胃反射区，以免影响消化，引起肠胃不适。

以下人群不宜进行：