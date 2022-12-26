植牙重点 术前检查与疗法

蛀牙、牙齿缺失问题让许多人感到困扰，没有健康的牙齿不仅妨碍日常进食、工作与休息，更降低生活品质。植牙是补缺失去牙齿的一项治疗方案，助你重拾信心，安心享用喜爱的美食。

不是每个人都需要植牙或是适合植牙，所以全面性的术前检查非常重要。在决定做任何植牙手术前，应该让牙医依据你的口腔状况，提供符合你生活作息的治疗方案。

四个步骤 轻松看诊

植牙的流程对许多人是个谜，许多患者对植牙过程不了解，其实只需根据以下简单的四个步骤，就能轻松看诊，获得理想的牙齿护理：

植牙第一步：增加对植牙的了解和预约术前检查。如果想了解更多有关植牙的资讯，应该前往你信赖的牙科诊所与训练有素的植牙医生预约术前检查。

植牙第二步：术前检查口腔状况因人而异。每个人的颚骨状况大有不同，医生需要透过数位化影像来深入了解牙齿和颚骨的状况。诊所的牙医会替你进行详细的术前检测，包括断层扫描、照X光和口腔检查。这项术前检查提供透明化的治疗流程，让你清楚了解自身的牙齿状况和所有的疗程选择。

植牙第三步：治疗方案和报价。透过术前检查，牙医会依照你的口腔状况定制适合你的治疗方案和报价。牙医会一一讲解不同方案的利弊，让你做出明智的选择。

植牙第四步：与亲人商讨。当你获得明确的报价和相关的支付配套后，建议与你的亲人商讨，再决定是否进行疗程。

与家人商讨植牙方案有助于你做出明智的决定。（图/T32牙科中心提供）

T32植牙五大优势

当我们失去牙齿时，我们的牙槽骨会开始萎缩，周边牙齿也会因此而移位。如果你正面临蛀牙、牙齿缺失或是佩戴假牙不舒服等问题，务必及时采取应对方案。在寻找牙科诊所询问植牙疗程时，T32牙科中心有何优势？

1. 当日植牙方案：诊所会将拔牙与安装临时义齿安排在同一天进行。因此，你需要前往不同的诊所并等待数月才能获得一副新义齿。

2. 优质产品：诊所采用的植体是业界优秀的瑞士品牌，品质一流、耐用性强。

3. 科技辅助：通过X光和CT扫描，牙医能精准地把植体植入正确位置。

4. 经验丰富的牙医团队：你的手术和随访将由同一个专业牙医团队负责进行。

5. 透明报价：手术项目标价清楚明确。拥有灵活的付款方式，并让你从一开始就知道植入计划的全部费用，不含任何隐藏费用。

华语植牙讲座 免费入场

植牙改变的不仅是人的笑容，更是人的生活。

T32牙科中心每个月举办华语主讲的植牙讲座。主讲者口腔修复牙医黄敬文医生，将为你介绍植牙前应当考虑的事项、微创非翻瓣植牙手术、解决戴假牙的烦恼，以及T32植牙过程。

若想了解更多关于植牙的信息，可报名参加：

日期：2023年1月11日（星期三）

地点：Camden Medical Centre #17-03, 1 Orchard Boulevard, S248649

时间：下午3时30分至5时30分

可以通过以下方式了解关于讲座的更多信息或预约座位：

（SMS）[Name 姓名] 9830 6990或上网登记

想要了解更多关于T32牙科中心的消息，欢迎致电67331388，或上网查询。

【本文由T32牙科中心呈献】