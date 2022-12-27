药备足留意气候变化 慢性病患放心出游

李时安医生：慢性疾病患者出游前，要确保随身携带的药物分量备足，甚至多备。（受访者提供）

年底佳节期间是冬季旅游的旺季。接种冠病二价疫苗追加剂、购买旅游保险、带齐药物和口罩，是许多人出游前会做的事。有慢性疾病的人，又该做哪些准备?

受访医生为慢性疾病患者提供出行前的建议，并提醒在旅游地应留意的饮食安全与气候变化，让慢性病患者也能安心出游，享受一个舒适假期。

药量应备够甚至多备

莱佛士医疗高级家庭医生李时安说，慢性疾病患者出游前，最重要的是确保随身携带的药物分量备足甚至多备。比如两周的旅行可准备至少三周的药物，以防药物丢失或旅程中有航班延误等情况发生。

在准备平日须服用的药物之余，也应携带能治疼痛和发热的扑热息痛（paracetamol）、治伤风和抗过敏的抗组胺药（antihistamines），以及止吐和止泻药。切记时时留意自己的健康状况，若有任何不适建议尽早求医。

列病况清单

若不确定自己的身体状况是否适合长途跋涉的远行，建议慢性病患者先咨询家庭医生，医生会根据病人的情况推荐额外的备用药物。

李时安医生说：“慢性病患者可以把平日服用的常规药物列在一个清单上，当中最好能简要说明自己患有什么慢性疾病，以及会否对某些药物、食物或环境触发因素过敏。这份清单最好随身携带，以防有突发医疗状况时，外地医护人员可以马上掌握你的病史和服药情况。”

如果出游的地方疟疾流行，出行前也应该咨询家庭医生，了解是否要准备预防药物或接种疫苗。

避免生食与冷饮

为安全起见，李时安医生建议出游时尽量避免吃生食，包括沙律在内。他说：“除非你很肯定食材的新鲜度，不然最好是吃一些彻底煮熟的食物，以降低患上‘旅行者腹泻’（traveller's diarrhea）的风险。”

“旅行者腹泻”是一种肠胃道感染疾病，常引起稀便和腹部绞痛，多由食用受污染的食物或饮用受污染的水所引起。因此在外地旅游，最好是喝从超市买来的瓶装或罐装水。李医生提醒:“若到发展中国家旅游，最好避免喝加入冰块的饮料，因为很难保证这些冰块所使用的水是已经烧开的。”

留意气候环境

慢性病患者也应该留意旅游地的气候和环境。

●寒冷气候

除了慢性病患者，免疫力低下的幼童和年长者也要当心，一定要准备好御寒的衣物，包括穿在内层的保暖卫生衣裤、厚袜与手套等，预防风寒侵袭。

●干燥气候

有敏感型肌肤的人如湿疹患者，有寒冷性荨麻疹（cold urticaria）病史的人，以及糖尿病患者和老年人都要做足防护肌肤的准备。护唇膏、身体乳液和滋润霜是不可少的，若担心这些护肤品会增加行李重量，可选择到达旅行目的地后才购买。

在干燥环境下，滋润皮肤固然重要，但也别忽略滋润身体。在空气湿度低的地方，身体水分流失并不明显，因此更要提醒自己多喝水，以保持体内水分充足。

●高海拔或乡郊地区

到这些地区旅游时，建议只喝瓶装水，或携带饮用水净化剂以备不时之需。要注意的是，在高海拔地区，水的沸点低于100摄氏度，因此将水煮沸并不能作为一般饮用水的消毒方法。

高海拔地区气候偏冷，要准备足够的保暖衣物。某些高原山区，或许还得服用预防高原反应的药物。

到乡郊地方旅行，切忌在无人监督的情况下近距离接触野生动物，因为许多农村地区的野生动物可能有狂犬病。

血压控制不好的慢性病患者要避免尝试极限运动如高空跳伞，以及高速游乐设施如过山车。（档案照）

●高速游乐设施或惊险活动

体力要求高或速度快的活动往往会使血压波动过大。主题游乐园里的过山车，极限运动如高空跳伞或蹦极跳等，建议血压控制不好的慢性病患者避免尝试。

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