中医用针灸治疗黄褐斑

中医治疗黄褐斑的方法多样，庆德堂的杨伟苓医师接受《活得好》采访时说，临床需根据黄褐斑的部位和颜色，结合个人的体质、伴随症状及舌脉，建议适宜的疗法。

杨伟苓医师说，中医认为黄褐斑发病，是气机不畅、腠理受风、忧思抑郁、肝脾肾功能失调所致，病机为肝郁气滞、气滞血瘀、脾胃虚弱、肝肾不足，宜内外合治，标本兼顾。通过中医师的辩证进行疏肝健脾补肾、理气活血化瘀。

常用的治疗方案包括：

面针、灸：针灸淡斑，一般每周三至四次，每次留针30分钟，配合红外线照射，10次为1个疗程。

首先选用最细微的一次性针，在黄褐斑的区域进行围刺。同时，对面部的迎香穴、印堂穴、太阳穴、颧髎穴、巨髎穴、下关穴、四白穴、阿是穴等穴位，进行针刺，以疏通面部经络，促进皮肤中的废物排出。

脸部刮痧：面部经脉气血淤滞是引起皮肤色斑、晦暗的重要原因。通过刮痧，可以发现皮下有颗粒样、结节样组织，肌肉紧张、僵硬、温度异常或疼痛反应等，这些都是经脉不畅通的表现。

用刮痧板找到并逐一疏通这些节点，可以清除沉淀在皮肤深层的代谢废物，改善面部的气血供应，从而达到淡斑、美容的效果。

刮拭速度宜缓慢柔和，力度均匀平稳，以皮肤潮红为度，不要求出痧。每周2次，4周为一疗程。