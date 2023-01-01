老年癌症患者 可否打流感肺炎疫苗

本周提问：

癌患疫苗接种问题

癌症病人接种疫苗是否安全？医生指出，肺炎球菌和流感疫苗不会加重癌症患者的病情，反而能保护免疫功能低下的患者免受感染。一般不建议癌症病人接种减毒活疫苗。肺炎球菌疫苗和流感疫苗皆属于灭活疫苗，老年癌症患者可安全接种。

冯湘玲医生, OncoCare癌症中心高级肿瘤专科顾问, 新加坡国立大学癌症中心老年癌症科访问顾问医生。（OncoCare癌症中心）

问

我现年71岁，患有第二期的肺癌，正在接受化疗。我了解疫苗接种对预防病毒感染的重要性。我想知道正在接受癌症治疗的病人接种疫苗是否安全？特别是抵抗力较弱的年长癌症病人，是否适合接种以及什么时候接种疫苗最适合？如果患有肺癌或其他癌症，同时患上肺炎的风险会不会提高？疫苗是不是预防传染病最有效的方法，而日常生活中能做哪些防范？

答

根据卫生部推出的全国成人免疫计划（National Adult Immunisation Schedule），65岁及以上的成年人亦或免疫力受抑制（immunocompromised）者，建议每年或每季度接种一剂流感疫苗。同时，也建议注射一剂可提供终生保护的肺炎球菌疫苗。要强调的是，肺炎球菌和流感疫苗不会加重癌症患者的病情。相反的，这些疫苗将保护免疫功能低下的患者免受感染。因此，如果没有特殊禁忌，建议老年癌症患者也接种这些疫苗来保护自己，因为他们的免疫系统较弱。

治疗前提早至少两周打疫苗

由于癌症治疗可能会削弱一个人的免疫系统，而疫苗需要免疫反应系统才能发挥作用，在癌症患者接受全身治疗的期间接种疫苗将无法完全发挥疫苗的效用。一般建议提早至少两周接种流感和肺炎球菌疫苗才开始癌症治疗，特别是化疗或免疫疗法的治疗。这将给予癌症患者足够时间在接种疫苗后产生保护性免疫反应。

疫苗主要可分为两种，即：灭活疫苗（inactivated vaccine）和减毒活疫苗（live attenuated vaccine）。针对癌症病人，一般不建议他们接种减毒活疫苗。肺炎球菌疫苗和流感疫苗皆属于灭活疫苗，这类疫苗可以让老年癌症患者安全接种。

患者和看护者应与医生讨论

强烈鼓励癌症患者和他们的看护者与医生讨论疫苗接种的事项。大多数的癌症患者可以在接受癌症治疗的医院或诊所，以及综合诊所或家庭全科诊所接种疫苗。重要的是，患者应将自己的癌症治疗计划告知负责疫苗接种的医疗人员，以协调疫苗接种的安排。年长者也可到社保援助计划（CHAS）全科诊所和综合诊所询问有关接种疫苗可获得的补贴。

要注意的是，若在接种疫苗后曾有过严重的过敏反应，应该提前通知医生或负责接种疫苗的医疗人员。另外，有潜在健康状况所引起的免疫力严重受抑制者，包括血液系统恶性肿瘤患者，之前接受过器官移植的患者，或是正在接受实体肿瘤和血液系统恶性肿瘤积极治疗的患者，都不应接受任何减毒活疫苗，如水痘或是带状疱疹疫苗。若有任何疑问都应该咨询医生。

免疫反应弱的老人易受感染

无论年龄的大小，所有肺癌病人患上肺炎或其他肺部感染的风险都会提高。然而要提醒的是，不仅是肺癌病人的肺炎风险会提高，导致免疫力减弱的其他癌症也会提高肺炎的风险。虽说年龄是风险因素之一，但所有免疫反应弱和面对器官功能障碍的老年人都会更容易受到感染。

疫苗在预防某些传染病方面是有效的，但由于目前医疗界没有针对每一种感染的疫苗，采取预防措施仍然很重要。正如我们在这次冠病大流行期间所学到的，日常防范措施包括确保个人卫生，勤洗手、戴口罩，以及跟可能感染呼吸道疾病的人保持安全距离。同时，保持生活活跃，以及规律运动和均衡饮食，也有助提高免疫力和预防感染。

知多一点：认识灭活疫苗和减毒活疫苗

灭活疫苗和减毒活疫苗属常见的两种基本类型疫苗。灭活疫苗须要对病毒进行灭活处理。这包括培养大量病毒，然后通过化学或放射线等方法杀死病毒，使它失去感染性，也不再有繁殖能力，不过病毒上的蛋白壳仍然具有抗原性。这些蛋白壳注射入人体后能够刺激机体，激发免疫反应产生抗体。然而，灭活疫苗的不足是只能激发人体部分免疫力，且需要多次接种。

减毒活疫苗则是指活病毒经处理后的毒性减弱，但仍保留它的免疫原性的疫苗。与灭活疫苗相比， 减毒活疫苗免疫力强，可以在体内生长繁殖，因此作用时间长。不过，减毒疫苗具有一定的活性和致病风险，因此不提倡免疫功能低下者和孕妇接种减毒活疫苗。

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