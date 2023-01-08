癌患化疗期间 不宜吃鱼生

春节快到了，癌症患者在农历新年期间，是否有特别该注意的事项？新加坡医疗集团癌症中心医务总监兼肿瘤内科顾问医生黄醒荣接受《活得好》访问时说，这得看病患是处在哪个阶段。若在化疗期，建议务必多留意饮食的选择；若已在康复期，一切大致可恢复常态。

黄醒荣医生说，化疗一般会削弱免疫能力，提高感染的风险，因此患者不宜吃任何生食。新马人喜爱的春节应节食品——捞鱼生，建议别碰。

用来招待亲朋好友的春节小点心或零食，如已摆放多日，尽量少碰。

正在接受化疗的病人，肝脏需分解代谢体内大量药物，若再添酒精，肝脏功能将超负荷。

即使以茶代酒，也不能过量。茶和咖啡所含的咖啡因，会增加化疗所引发的副作用，尤其是恶心、呕吐或腹泻。

提醒！人与人之间的接触越频繁，交叉感染的风险也随之提高。人多的场合，尤其是室内空气不流通的地点，癌症病人尽可能少去。

Q：正接受化疗，体内的药物会不会影响旁人？

A：体内的化疗药物不会通过呼吸、唾液或汗滴排出体外。因此即使与人近距离接触，或共享食物，都不会给旁人带来负面影响。

化疗药物经身体分解代谢后，一般从粪便或尿液中排出。只要病人在用厕所时多加注意个人卫生，避免把厕所弄脏，过后彻底洗手，即可放心。