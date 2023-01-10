蔓越莓汁助防尿道感染

多项研究显示，蔓越莓（cranberry）有助防治女性复发性尿道感染。美国泌尿外科学会 (AUA) 和欧洲泌尿外科协会 (EAU) 建议以蔓越莓作为预防复发性尿道感染的非抗生素疗法。许多女性喝蔓越莓汁，以预防尿道感染。是否所有蔓越莓都有这样的效果？《新明日报》《活得好》请鹰阁医院泌尿科资深顾问医生张创平解析。

张创平资深顾问医生说，并非所有蔓越莓汁都能帮助预防女性复发性尿道感染。要达到这个效果，蔓越莓汁需含有足够的原花青素 (PAC) 化合物。降低尿道感染风险所需的最低 PAC 量为每天36毫克。

比起固体状的蔓越莓，蔓越莓汁提取物有更高的可溶性PAC，因此在降低复发性尿道感染风险能起到更大的作用。

然而，要提醒的是，蔓越莓汁含有糖分和卡路里，需留意摄取量。

医生也提醒，如果正在服用血液稀释药物华法林，应避免使用蔓越莓产品，因为可能产生相互作用，并导致内出血。

留意腰痛高烧等症状

如果怀疑自己患复发性尿道感染，并出现以下症状时，尽快求医：

有尿道感染的迹象，包括高烧 (超过38°C)、腰痛或背痛、颤抖或发冷、感到困惑和烦躁等。

病情几天后没有改善，或变得越来越严重。

经常反复尿道感染。

如确诊，医生可能开抗生素以治疗感染。