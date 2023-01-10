应对压力男女有别 男抑郁症患者“更危险”

抑郁症是一种常见的精神障碍，男女患者抑郁时的反应不尽相同。受访医生指出，男性患者表现出更多的攻击性和暴力行为，甚至可能采取更偏激和致命的手段。男性也较少寻求专业咨询或向朋友倾诉，也可能瞒报所承受的压力。

人都有情绪，而情绪化有时会被认为是软弱的表现。男女都有情绪压抑或忧郁的时候，而男性抑郁时的反应跟女性不尽相同。

一些男性患有抑郁症，但往往因某些原因，选择不求医。若病情愈发严重，比起女性患者，男性患者可能采取更偏激和致命的手段，而造成没有转圜的余地。

本地资深全科医生吴立珍指出，在抑郁症发作期间，男性患者可能出现的症状，除了典型的情绪低落，也包括：

丧失对活动的乐趣或兴趣；

烦躁不安；

嗜睡；

食欲不振；

胸闷；

性欲低下；

消极的认知，如感到绝望、内疚或有自杀倾向。

上述症状通常持续至少两个星期，导致能力下降或无法从事任何有意义的活动。

吴医生说：“男性抑郁症患者跟女性患者最大的不同点，是前者往往表现出更多的攻击性和暴力行为，而不只是纯粹的悲伤情绪表征。”

吴立珍医生： 男性抑郁症患者除了情绪低 落，也可能出现烦躁不安、性欲低下、嗜睡等症状。（受访者提供）

导致更大的生活功能障碍

一些统计数据则显示，在抑郁症中挣扎的男性，可能会借助毒品或酒精来对抗病症，滥用药物的比率高于女性。

抑郁症是一种常见的精神障碍，会对人的感觉、思考或行为产生负面影响。据估计，约有5%的成年人患有抑郁症，尽管女性的抑郁症发病率（约5%）高于男性（约3%），但这一趋势可能是由于男性对这种疾病寻求帮助的倾向较低所致。

治疗男性抑郁症很重要，因为男性的症状往往表现为躁动和冲动，这可能会导致日常生活中更大的功能障碍。吴立珍医生说：“男性抑郁症最令人担忧的后果是，与女性相比，男性患者的自杀率更高，比例大概是五比一。”

风险因素有哪些？

抑郁症无特定原因导致，通常是由生理、心理和社会因素相互作用所造成的，使抑郁发作持续和延长。一些已知的风险因素包括：

一、遗传因素：家庭成员患有抑郁症或其他精神相关疾病；

二、社会心理压力：失业、孤立、生活阶段的变化、压力状况；

三、慢性疾病，或是睾丸激素水平低下；

四、药物滥用：长期酗酒或使用其他非法药物。

如何克服男性抑郁症？

抑郁症是一种疾病，和其他疾病一样，需要咨询医生或其他医疗专业人员。吴立珍医生说：“关键是不要让诊断结果使患者觉得自己不如别人。要从抑郁发作中恢复过来，重要的一步是寻求医生或心理辅导师的帮助。”

医生评估病况后，可选择不同治疗方式，如药物、对话等。抑郁症有效的治疗方案，是根据抑郁症发作的原因、严重程度和模式给出建议。例如，如果抑郁症是由甲状腺疾病等疾病引起的，治疗可能是针对甲状腺疾病。然而，如果这是一个与其他疾病无关的主要因素，医生可能会建议谈话疗法，如认知行为疗法，或抗抑郁药物。

没有人喜欢忧郁。如果觉得情绪维持低落，感觉正在与抑郁症斗争，必须尽快寻求专业人士援助。尝试重新建立稳定的日常生活，包括定期锻炼，社交时间，避免一次参加太多的活动。同时，应该有意识地避免消极的应对习惯，例如诉诸于饮酒或使用非法药物等。

霸权男性气概阻碍求助

美国密歇根大学研究结果发现，在系列压力事件发生25年后，男性比女性出现抑郁症的可能性高出50%。该大学精神病学系的舍万·阿萨里（Shervin Assari）教授指出，先前的研究文献都认为女性更容易抑郁，因为她们面对的压力更多。不过这些研究都没有触及到性别作为一个因素来研究。

他解释，根据性别角色认知理论，男性表达情绪在社会中被视为软弱。霸权男性气概是男性寻找帮助或者舒缓情绪的一个障碍。这至少一部分说明了为什么男性较少寻求帮助，不论是专业的帮助或者是朋友圈，这种不倾诉的代价很大。

除了男女处理压力方式不同，其他因素可能是承受能力、风险认知的差异。

阿萨里教授说，男性也有可能瞒报压力。他认为，当面对压力时，男性应该改进应对压力的方式以及要善用资源。他们应该像女性学习如何谈论情绪及利用资源。他们应该知道作为一个男人，不应该只是要强大或者充满权力，还是会有脆弱需要帮助的时刻。

哪里可寻求帮助？

全国关怀热线（National Care Hotline）：1800-2026868

心理健康学院心理健康热线：63892222

新加坡援人协会：1800-2214444

触爱辅导热线：1800-3772252