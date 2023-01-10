接种流感疫苗 可降低心脏病发作风险

本地研究发现，65岁以上的年长者发生与流感有关的死亡比例是普通人的11.3倍。此外，在40岁以上的成年人中，流感导致首次心脏病发作的风险增加10倍，中风的风险则增加8倍。预防胜于治疗，受访医生建议每年都接种流感疫苗，以跟上流感毒株的变化。

在温带气候国家，季节性流感主要在冬季盛行，但属热带地区的新加坡则是全年都可能持续发生流感，通常在11月至1月和4月至7月达到高峰期。随着本地流感病例增加，预防是关键。天职药房家庭医生梁俊杰呼吁人们别轻视流感的侵袭，建议每年都接种流感疫苗，以跟上流感毒株的变化。

症状比普通感冒严重

流感病毒主要是攻击人体的呼吸系统，包括鼻子、喉咙，以及呼吸道和肺部。梁俊杰医生说，虽然身体的其他器官不是病毒的主要目标，但仍可能产生间接影响。有时，病毒也可能从肺部传播到全身。

普通感冒（cold）和流感（flu）有相似的症状。梁俊杰医生指出，虽然有感冒的人通常较容易流鼻涕或鼻塞，但总体来说，流感会比普通感冒严重。流感通常是由病毒引起的，如流感病毒，症状一般更严重，往往开始得很突然。

本地一项研究发现，65岁以上群体发生与流感有关的死亡比例是一般普通人的11.3倍。梁俊杰医生指出，年长者和慢性疾病的患者出现流感并发症的风险较高，如有已知糖尿病和心脏病等病症的人，病情可能会恶化。这是因为身体对抗重要器官感染，或是肺炎、支气管炎所引起的并发症。

梁俊杰医生：65岁以上的群体和有慢性疾病的人，患流感并发症的风险较高。（受访者提供）

梁俊杰医生强烈鼓励65岁以上者，以及5岁以下的幼童，或患有心脏病或糖尿病等慢性疾病的群体咨询医生有关接种流感疫苗。这些群体到家社保援助计划（CHAS）全科诊所或综合诊所接种流感疫苗会有卫生部提供的补贴。

梁医生说：“疫苗的作用是训练免疫系统识别和对抗病原体，如病毒或细菌。它在不引起疾病的情况下触发身体的自然免疫反应。当免疫系统在未来遇到同样的病原体时，可以更好更快地战胜病毒感染。”

或引起首次心脏病发与中风

值得注意的是，流感可能引发第一次的心脏病发作或是中风。梁俊杰医生解释，当病毒攻击并削弱肺部功能时，身体的其他器官如心脏会试图补偿，并可能受到不良影响。在40岁以上的成年人中，流感导致首次心脏病发作的风险会增加10倍，中风的风险也会增加8倍。接种流感疫苗可降低与流感相关的心脏病发作、中风和死亡的风险。

梁医生也说，流感和心脏之间的联系在许多研究中被提出。研究人员推断，当有人患流感时，身体会自然通过炎症反应来抵御病毒。针对患有心脏病的人，流感引起的炎症可能会给身体增加压力，导致动脉斑块破裂，从而导致心脏病发作或中风。身体炎症亦会增加全身的能量需求，降低对心脏肌肉的关注，从而增加心脏病发作的风险。最后，心肌受到病毒直接感染也可能导致慢性心力衰竭。

各种研究已证实接种流感疫苗，尤其是对高危群体，如患心力衰竭或冠状动脉疾病的群体有益。梁俊杰医生说，研究发现，患有心力衰竭或曾心脏病发作的患者在接种流感疫苗后，发生心血管和各种原因所引起的死亡率分别降低19%至28%。针对老年糖尿病患者，接种流感疫苗可使全因死亡率降低56%，住院风险则降低11%。

不仅是体弱者才需接种

只有体弱的人才需要接种流感疫苗是十分常见的误区。梁俊杰医生强调，流感对任何人来说都是一种可怕的感染病毒，所以不仅仅是容易受到感染的人要接种疫苗，对于健康的年轻群体来说，流感仍会带来不适感，严重者甚至可能住院。

他说，无论任何年龄层感染流感，都可能会突然发烧、发冷，感觉全身疼痛，有喉咙痛、咳嗽、头痛、疲累、呕吐和腹泻的现象。鼻窦炎和耳部感染属于流感的中度并发症。其他严重的并发症包括病毒性心肌炎，这也会影响年轻人。与流感相关的严重问题可发生在任何年龄群，但有些慢性疾病患者或有更高的风险出现严重并发症。

要提醒的是，受感染的年轻人可能把病毒带回家，感染体弱群体，如幼儿或年迈的父母。通过接种疫苗其实可以间接保护体弱群体，而这通常在一个群体中被广泛称为群体免疫。

疫苗会针对特定病毒，而冠病病毒和流感病毒不同，需要不同的疫苗。（档案照）

同时染流感和冠病不常见

流感和冠状病毒疾病都属于呼吸系统疾病，会令患者感到不适，两者的严重程度因人而异，这主要取决于个人对抗病毒感染的能力。

梁俊杰医生提到“Flurona”（即同时感染流感及冠病）的现象受到大众媒体的关注与报道，但全球发生的这类病例不算多。

同时患有两种不同病毒感染可能会增加身体负担，在诊断、治疗和康复中或会引起并发症。梁医生说：“当一个人同时感染冠病及流感病毒时，死亡的风险会增加一倍以上。由于人们每次受到感染都会损害肺部，随着时间推移，对肺部的累积影响或许相当巨大，针对体弱者甚至可能致命。”

冠病与流感需要不同疫苗

梁俊杰医生强调：“已经接种冠病疫苗，也应该接种流感疫苗。接种一种呼吸道疾病的疫苗并不能使人们免受其他不同病毒的感染。使用的疫苗会针对特定病毒，而冠病病毒和流感病毒不同，需要不同的疫苗。”

卫生部的建议是，接种冠病疫苗和非冠病毒疫苗之间至少间隔14天。梁医生说，若人们计划出国旅行，可以在出发前两周看家庭医生，询问有关接种流感疫苗的情况。

梁医生提醒，日常生活中，如果周围有人在咳嗽，尽量保持距离，也避免触摸眼睛、鼻子和嘴巴，以免受到任何感染。此外，别忘了勤洗手，也强烈建议戴口罩。

接种一种呼吸道疾病的疫苗并不能使人们免受其他不同病毒的感染。使用的疫苗会针对特定病毒，而冠病病毒和流感病毒不同，需要不同的疫苗。——梁俊杰医生