大扫除用对方法不受伤

每逢农历新年，因为家居受伤的病人比平时多，尤其是年长者。无论大扫除或是准备年菜，都属于高运动量的项目，加上环境因素，往往会产生很多受伤风险。想减少意外受伤，可参考以下建议：

一，合理分配清洁项目

以四房式组屋单位为例，包括客厅、三间房间、两个厕所、一个厨房、一个防空壕，如果跟随习俗“年廿八大扫除”的话，真的是不大可能。建议预留五天以上分阶段打扫，才不致于将过量工作量集中一、两天，减少过劳情况。

二，善用工具，勿怕麻烦

除了腰背拉伤外，肩膀及手臂肌肉受伤是最常见的家居意外。首先，如果平时没有锻炼或运动习惯，上肢肌肉会随年龄而弱化，加上加居清洁时，很多时候会把手臂过度伸展，因为杠杆原理，手臂完全伸展时，肩膀负重会大大增加，以致肌肉容易拉伤，所以，清理较高的位置时，不要怕麻烦，应善于利用各种清洁工具、梯子等，避免上肢过度伸展。

三，避免过度重复性项目

劳损受伤的主要原因是动作重复过多或过久，压力过度积累而导致筋骨受损。以打扫为例，可能有些人会先集中清洁全屋窗户，再清洁全屋地板，这样无疑效率会较高，但如果想减低受伤风险，建议把不同清洁项目间隔性地进行，而且每三十分钟到一小时应该要安排一个小休息。